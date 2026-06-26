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ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει
Ειδήσεις
18:40 - 26 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Reporter.gr Newsroom
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Βελτίωση κατέγραψε τον Ιούνιο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακάμπτοντας από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του Μαΐου, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν οι ανησυχίες των αμερικανικών νοικοκυριών για το αυξημένο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με την έρευνα του University of Michigan, ο δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος διαμορφώθηκε στις 49,5 μονάδες τον Ιούνιο, έναντι 44,8 μονάδων τον Μάιο. Η επίδοση αυτή ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς σε δημοσκόπηση του Reuters η μέση πρόβλεψη τοποθετούσε τον δείκτη στις 50 μονάδες.

Η διευθύντρια της Έρευνας Καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Joanne Hsu, επισήμανε ότι το υψηλό κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή ανησυχίας για τους καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, για τρίτο συνεχόμενο μήνα περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν αυθόρμητα ότι οι αυξημένες τιμές ασκούν σημαντική πίεση στα προσωπικά τους οικονομικά, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει το καταναλωτικό κλίμα.

Παράλληλα, η έρευνα κατέγραψε μικρή αποκλιμάκωση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους υποχώρησαν στο 4,6% από 4,8% που είχαν διαμορφωθεί τον Μάιο, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές ανησυχίες παραμένουν, αλλά εμφανίζουν τάσεις ήπιας αποκλιμάκωσης.

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