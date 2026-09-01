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ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Αυγούστου – Αναλυτικά ποσά και δικαιούχοι ανά κατηγορία
Οικονομία
13:11 - 01 Σεπ 2026

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Αυγούστου – Αναλυτικά ποσά και δικαιούχοι ανά κατηγορία

Reporter.gr Newsroom
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Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Αυγούστου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε οκτώ βασικές κατηγορίες.

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Η. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης (Περιλαμβάνονται πληρωμές που διενεργούνται μέσω ΟΠΣ ΔΥΠΑ και αφορούν σε εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων)

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Με τις πληρωμές Αυγούστου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες.

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