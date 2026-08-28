Ασιατικές αγορές: Μεικτές τάσεις με το βλέμμα σε Fed και crypto

Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί μετά το ισχυρό ράλι των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε στην πρώτη σημαντική ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ.

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 0,19%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,16%. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,25%, την ώρα που ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ άνοιξε με απώλειες 0,32% και ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε κατά 0,2%.

Η εικόνα στις ασιατικές αγορές αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών μετά την ισχυρή άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης στις ΗΠΑ, η οποία τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη Nvidia και τις αισιόδοξες προοπτικές για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εικόνα, πάντως, ήταν διαφορετική ανά αγορά, με την Ιαπωνία και την Ταϊβάν να καταγράφουν κέρδη, ενώ η Νότια Κορέα δέχθηκε πιέσεις από την υποχώρηση των μεγάλων εταιρειών του κλάδου των ημιαγωγών.

Στη Σεούλ, ο Kospi κινήθηκε χαμηλότερα, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να υποχωρούν, καθώς η δυναμική του τεχνολογικού ράλι άρχισε να εξασθενεί. Οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα περιμένουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Στο επίκεντρο η ομιλία του Κέβιν Γουόρς

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στην ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ, όπου ο πρόεδρος της Fed αναμένεται να δώσει το στίγμα του για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Παρότι η ομιλία δεν συνδέεται με επίσημη συνεδρίαση της Fed, οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για το πώς θα κινηθεί η κεντρική τράπεζα απέναντι στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια.

Τα futures επί των επιτοκίων της Fed αποτιμούν πιθανότητα περίπου 64% η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Οι επενδυτές έχουν πολύ μικρή ιστορική εμπειρία ως προς τον τρόπο με τον οποίο μιλάει», δήλωσε η Νατάλια Λογιέφσκι, managing director στην CIFC Asset Management.

«Οι νέοι πρόεδροι χρησιμοποιούν αυτό το βήμα για να θέσουν το πλαίσιο της θητείας τους και οποιαδήποτε γλώσσα διαμορφώσει την Παρασκευή θα εφαρμόζεται σε κάθε νέα ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων για τον επόμενο χρόνο».

Η αγορά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ύφος του Γουόρς, καθώς οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσει τόσο τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων όσο και τις μετοχές. Οι traders παρακολουθούν παράλληλα τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, με τα futures να ενσωματώνουν πλέον αυξημένες πιθανότητες για αλλαγή της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Wall Street: Σταθερά τα futures μετά το ράλι της Nvidia

Στις ΗΠΑ, τα futures του S&P 500 κινούνταν χωρίς ουσιαστική μεταβολή νωρίς την Παρασκευή. Τα futures του Nasdaq 100 υποχωρούσαν κατά 0,08%, ενώ τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύονταν κατά 71 μονάδες ή 0,13%.

Η προηγούμενη συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα θετική για τη Wall Street, με τον S&P 500, τον Nasdaq Composite και τον τεχνολογικό κλάδο να καταγράφουν την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους από τις 4 Αυγούστου.

Πρωταγωνίστρια ήταν η Nvidia, η οποία σημείωσε άνοδο σχεδόν 9% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, ενισχύοντας την αισιοδοξία για τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε επίπεδο εταιρειών, η μετοχή της Gap σημείωσε άλμα 15%, παρά τα μικτά τριμηνιαία αποτελέσματα, μετά την ανακοίνωση νέου διευθύνοντος συμβούλου για το προβληματικό brand Old Navy.

Αντίθετα, η Marvell Technology υποχώρησε περίπου 6%, καθώς η πρόβλεψη της εταιρείας για το non-GAAP περιθώριο μικτού κέρδους του τρέχοντος τριμήνου απογοήτευσε την αγορά.

Μετά την άνοδο της Πέμπτης, οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη. Εάν ο Dow Jones ολοκληρώσει την εβδομάδα σε θετικό έδαφος, θα πρόκειται για την πρώτη εβδομαδιαία άνοδό του στις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Bitcoin: Υποχώρηση μετά το ράλι προς τα 81.000 δολάρια

Το Bitcoin υποχωρούσε σήμερα το πρωί κατά 0,55%, στα 79.623,97 δολάρια, διευρύνοντας την πτωτική του κίνηση μετά την πρόσκαιρη άνοδο πάνω από τα 81.000 δολάρια νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Το κρυπτονόμισμα βρήκε αντίσταση στην περιοχή των 80.000-82.000 δολαρίων, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μόρισον, senior market analyst στην Trade Nation.

Η άνοδος του Bitcoin, η οποία πλησίασε το 30% από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, είχε οδηγήσει τους δείκτες momentum σε επίπεδα «υπεραγορασμένης» αγοράς. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα κατοχύρωσης κερδών, αλλά και δημιουργίας νέων short θέσεων, σύμφωνα με τον Μόρισον.

Οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους σε μια σημαντική ανακοίνωση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και στα αποτελέσματα της Nvidia, δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γενικότερη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές.

Σύμφωνα με τον Μόρισον, μέρος του πρόσφατου ράλι του Bitcoin συνδέεται με το λεγόμενο «dollar debasement trade», καθώς οι ανησυχίες για την αύξηση του αμερικανικού ομοσπονδιακού χρέους και τις εμπορικές εντάσεις ωθούν ορισμένους επενδυτές να αναζητούν εναλλακτικές έναντι του δολαρίου. Στην ίδια τάση έχει επωφεληθεί και ο χρυσός.

Πετρέλαιο: Πιέσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές για την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα futures του Brent για παράδοση Οκτωβρίου υποχωρούσαν κατά 0,36%, στα 89,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού WTI για τον ίδιο μήνα σημείωναν πτώση 0,26%, στα 83,31 δολάρια.

Οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, το πετρέλαιο παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ συνεχίζουν να καθορίζουν τις εκτιμήσεις για την προσφορά.

Σύμφωνα με τον Thadeu Dos Santos, περιφερειακό διευθυντή της πλατφόρμας συναλλαγών Infinox, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν άμεσα συνδεδεμένες με την πορεία των διαπραγματεύσεων, οποιαδήποτε αξιόπιστη πρόοδο και τις εξελίξεις στο μέτωπο της ασφάλειας γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

«Μια πιο ξεκάθαρη πορεία προς μια συμφωνία θα μπορούσε να ανανεώσει τις πιέσεις προς τα κάτω, καθώς βελτιώνονται οι προοπτικές για την προσφορά, ενώ οποιαδήποτε κλιμάκωση των εντάσεων ή νέα περιστατικά θα μπορούσαν γρήγορα να επαναφέρουν την ανοδική τάση στις τιμές του αργού», πρόσθεσε ο Santos.