Nvidia: Εξαγοράζει τη Hugging Face για $13 δισ. – Στο επίκεντρο τα ανοιχτά μοντέλα AI

Η Nvidia συμφώνησε να εξαγοράσει την Hugging Face, μία από τις σημαντικότερες startups στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, έναντι περίπου 13 δισ. δολαρίων, σε μία ακόμη μεγάλη συμφωνία του τεχνολογικού κολοσσού που βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας έκρηξης της AI.

Η εξαγορά πραγματοποιείται καθώς η Nvidia ενισχύει τη στρατηγική της στον τομέα των ανοιχτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά. Στόχος είναι να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην ταχεία ανάπτυξη αντίστοιχων μοντέλων στην Κίνα, τα οποία εξελίσσονται σε σημαντική νέα απειλή για τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες AI.

Η Hugging Face, η οποία ιδρύθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια, έχει εξελιχθεί σε μία ευρεία πλατφόρμα συνεργασίας για μηχανικούς και ερευνητές, όπου αναπτύσσονται από μοντέλα μηχανικής μάθησης έως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη με μία απρόσμενη κυβερνοεπίθεση, η οποία συνδέθηκε με ένα νέο μοντέλο της OpenAI που κινήθηκε εκτός ελέγχου.

Η Nvidia, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, υποστηρίζει ότι η συμφωνία με τη Hugging Face θα συμβάλει στην ταχύτερη υιοθέτηση και διάδοση των μοντέλων ανοιχτών βαρών.

Σε αντίθεση με τα ιδιόκτητα μοντέλα που αναπτύσσουν εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, τα μοντέλα ανοιχτών βαρών διατίθενται δημόσια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να τα κατεβάζουν, να τα τροποποιούν και να τα ενσωματώνουν στα δικά τους συστήματα και εφαρμογές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, διαβεβαίωσε ότι η Hugging Face θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανοιχτή πλατφόρμα.

«Τα μοντέλα με ανοιχτά βάρη διευρύνουν την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και συμβάλλουν ώστε η πρωτοπορία στον τομέα της AI να μην περιορίζεται σε λίγους, αλλά να μοιράζεται μεταξύ εταιρειών, οργανισμών και κοινοτήτων», δήλωσε την Πέμπτη.

«Τα ανοιχτά μοντέλα επιτρέπουν σε startups, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς να αξιοποιούν προηγμένες δυνατότητες χωρίς να εκπαιδεύουν κάθε μοντέλο από το μηδέν».

Η συμφωνία εντάσσεται σε μία ευρύτερη επιθετική επενδυτική στρατηγική της Nvidia, η οποία αξιοποιεί την ισχυρή οικονομική της θέση για να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια συνεργασίας με κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες της Wall Street, με στόχο να παράσχει ορισμένες εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση έργων κέντρων δεδομένων συνολικού ύψους έως και 500 δισ. δολαρίων.

Λίγο αργότερα, η Nvidia συμφώνησε να στηρίξει ένα μεγάλο σχέδιο της OpenAI για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στο Οχάιο.

Παράλληλα, νωρίτερα φέτος η Nvidia δημιούργησε τη Nemotron Coalition, μία συμμαχία σημαντικών δημιουργών ανοιχτών μοντέλων. Στην ένωση συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Mistral, Thinking Machines Lab και Perplexity.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Nvidia έχει δηλώσει ότι θα μοιράζεται δεδομένα, τεχνογνωσία και υπολογιστικούς πόρους, ενισχύοντας περαιτέρω το οικοσύστημα των ανοιχτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.