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Ρούτε: Ο Τραμπ είχε δίκιο και έκανε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο
Ειδήσεις
14:07 - 07 Ιουλ 2026

Ρούτε: Ο Τραμπ είχε δίκιο και έκανε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο στις πιέσεις που άσκησε προς τις ευρωπαϊκές χώρες για την ενίσχυση των αμυντικών τους δαπανών.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε υποστήριξε ότι ο Τραμπ δικαιώθηκε τόσο στην απαίτησή του για μεγαλύτερη συνεισφορά των συμμάχων στην άμυνα όσο και στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δίκιο και στην απόφασή του να εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

«Μου αρέσει ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει για το ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά θετικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούτε.

Πλήρης στήριξη στις πολιτικές Τραμπ

Οι δηλώσεις του αποτελούν μία από τις πιο έντονες δημόσιες στηρίξεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο, τη στιγμή που αρκετά κράτη-μέλη της Συμμαχίας εξακολουθούν να αμφισβητούν τη δέσμευσή του στο ΝΑΤΟ. Οι επιφυλάξεις αυτές ενισχύθηκαν μετά τις απειλές του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας, τις αμφισβητήσεις του σχετικά με το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας, τις επιθέσεις του εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, αλλά και την απόφαση για απόσυρση μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά πέτυχε αυτό που προσπαθούσαν να πετύχουν όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι από την εποχή του Αϊζενχάουερ: να εξισορροπηθεί η κατανομή των αμυντικών δαπανών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Δισεκατομμύρια για την ενίσχυση της άμυνας

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ «μεταμορφωτική», επισημαίνοντας ότι θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας.

Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, τα 31 ευρωπαϊκά και καναδικά κράτη-μέλη της Συμμαχίας έχουν δεσμευθεί για νέα εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα ύψους περίπου 250 δισ. δολαρίων, ενώ αναμένονται και νέες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη αυξάνει σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες ώστε να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου.

«Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα ΝΑΤΟ βιώσιμο, που να μην εξαρτάται υπερβολικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ισχυρότερη Ευρώπη σημαίνει και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, με τους Ευρωπαίους και τον Καναδά να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης», υπογράμμισε.

Η Ρωσία παραμένει η βασική απειλή

Ο Ρούτε επισήμανε ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες δεν οφείλονται μόνο στις πιέσεις της Ουάσιγκτον, αλλά και στη συνεχιζόμενη απειλή που αποτελεί η Ρωσία.

Όπως είπε, οι σύμμαχοι παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις δικές τους άμυνες για να αποτρέψουν μια πιθανή ρωσική επίθεση.

«Πρέπει να το κάνουμε εξαιτίας της ρωσικής απειλής και βλέπουμε τι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η προστασία του ενός δισεκατομμυρίου πολιτών των χωρών του ΝΑΤΟ «απέναντι στη ρωσική απειλή, τη μαζική στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Βόρειας Κορέας και Ιράν».

«Η Ευρώπη συνέβαλε καθοριστικά στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν»

Αναφερόμενος στις επικρίσεις του Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν στήριξαν επαρκώς τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο Ρούτε διαφώνησε με αυτή την εκτίμηση.

Υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, παρέχοντας κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, η Ρουμανία έκλεισε το μεγαλύτερο εμπορικό της αεροδρόμιο ώστε να χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ περίπου 5.000 πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές αεροπορικές βάσεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

«Το ΝΑΤΟ παραμένει ενωμένο»

Παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η Συμμαχία εξακολουθεί να λειτουργεί ενωμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο πρόεδρος έχει δίκιο όταν εκφράζει απογοήτευση για ορισμένες επιμέρους περιπτώσεις. Όμως, αν δούμε τη συνολική εικόνα, η συνεισφορά των Ευρωπαίων είναι τεράστια. Οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν ουσιαστικά, μέσω διμερών συμφωνιών, ώστε να καταστεί δυνατή η επιχείρηση "Epic Fury"», κατέληξε ο Ρούτε.

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