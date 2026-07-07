Crypto: Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά – Το Bitcoin στα $63.000

Η τιμή του Bitcoin σημειώνει έντονες διακυμάνσεις το τελευταίο 24ωρο, μετά την ανακοίνωση της Strategy για μία ακόμη πώληση Bitcoin, αυτή τη φορά σημαντικά μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Παρά την αρχική αναταραχή, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κατάφερε να ανακτήσει σχεδόν όλες τις απώλειές του και μάλιστα σημείωσε μια απρόσμενη ανοδική κίνηση.

Στην υπόλοιπη αγορά, τα περισσότερα altcoins παραμένουν σχετικά υποτονικά σε ημερήσια βάση. Το XRP απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης, αφού απέτυχε να διατηρηθεί πάνω από τα 1,15 δολάρια.

Το Bitcoin είχε υποχωρήσει κάτω από τα 58.000 δολάρια την 1η Ιουλίου, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Ωστόσο, η αντίδραση των αγοραστών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η τιμή να επανέλθει γρήγορα πάνω από τις 60.000 δολάρια και να συνεχίσει ανοδικά τις επόμενες ημέρες, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η σταδιακή ανάκαμψη οδήγησε το BTC πάνω από τα 63.500 δολάρια την Κυριακή, όπου συνάντησε ισχυρές αντιστάσεις και υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 63.000 δολάρια. Τη Δευτέρα το πρωί ακολούθησε νέο ανοδικό κύμα, με τους αγοραστές να οδηγούν την τιμή έως τις 64.000 δολάρια, επίπεδο που είχε να καταγραφεί περίπου δύο εβδομάδες.

Λίγο αργότερα, όμως, ήρθε η ανακοίνωση της Strategy. Η εταιρεία, που παραμένει ο μεγαλύτερος εταιρικός κάτοχος Bitcoin, προχώρησε στην πώληση περισσότερων από 3.500 BTC, γεγονός που προκάλεσε άμεση πτώση της τιμής έως τις 61.200 δολάρια. Καθώς η αβεβαιότητα εξαπλώθηκε στην αγορά, το Bitcoin αντέδρασε εντυπωσιακά, ανακτώντας γρήγορα το χαμένο έδαφος και ξεπερνώντας τις 64.500 δολάρια μέχρι το τέλος της ημέρας, καταγράφοντας νέο τοπικό υψηλό.

Παρότι δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτή την ανοδική δυναμική, το Bitcoin διαπραγματεύεται σήμερα γύρω από τις 63.000 δολάρια, δηλαδή περίπου στο ίδιο επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από την ανακοίνωση της Strategy. Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει πάνω από τα 1,26 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται στο 56,6%.

Τα περισσότερα μεγάλα altcoins κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις τους μετά τη χθεσινή μεταβλητότητα. Το Ethereum εξακολουθεί να κινείται στο εύρος μεταξύ 1.750 και 1.800 δολαρίων, ενώ το BNB παραμένει κάτω από τις 580 δολάρια.

Αντίθετα, το XRP συνέχισε την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας κατά 1,3% σε ημερήσια βάση στα 1,1275 δολάρια, απομακρυνόμενο ακόμη περισσότερο από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 1,15 δολαρίων.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, διαμορφούμενη στα 2,24 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) το Bitcoin ενισχύεται κατά 0,80% στα 63.248,90 δολάρια, το Ethereum σημειώνει άνοδο 0,41% στα 1.775,79 δολάρια και το BNB υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,19% στα 578,41 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP χάνει 1,47% στα 1,12 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 0,62% στα 61,02 δολάρια και το HYPE σημειώνει άλμα 1,49% στα 71,45 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το LEO Token σημειώνει ήπια άνοδο 0,13% στα 9,53 δολάρια, το XMR ανεβαίνει 2,02% στα 328,31 δολάρια και το Litecoin αποδυναμώνεται κατά 1,58% στα 43,07 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP κινείται πτωτικά κατά 0,29% στα 1,66 δολάρια