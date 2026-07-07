ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μονιμότητα στο δημόσιο

Σε στάση εργασίας προχωρά την Τρίτη 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις προωθούμενες αλλαγές στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων υποστηρίζει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις από την κυβέρνηση ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ανησυχητικό για το χαρακτήρα και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι η κυβέρνηση «προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και τη διατήρηση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών», ενώ παράλληλα καταγγέλλει ότι επιχειρείται η άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία τονίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει «τη δημιουργία κλίματος ομηρίας, φόβου και κομματισμού στις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και ΕΚΑΒ».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΠΟΕΔΗΝ περιλαμβάνονται η «αξιοκρατία και η διαφάνεια», η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβών, η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας και ΕΚΑΒ, καθώς και η κατοχύρωση μόνιμης και σταθερής εργασίας.

Τέλος, η Ομοσπονδία ζητά τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας.