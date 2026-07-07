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Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)
Πολιτική
13:48 - 07 Ιουλ 2026

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο απολογισμό του, στον οποίον υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αλλά και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων Τομεαρχών την προηγούμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:

-Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών

0/4 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

0/18 - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

0/3 - ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

-Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία

0/13 - ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

0/7 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

0/11 - ΝΕΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

-Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση.

-Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ

-Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7659723345713188118?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

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