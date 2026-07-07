Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:
-Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών
0/4 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
0/18 - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
0/3 - ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
-Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία
0/13 - ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
0/7 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
0/11 - ΝΕΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
-Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση.
-Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ
-Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες.
{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7659723345713188118?is_from_webapp=1&sender_device=pc}
Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.