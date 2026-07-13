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Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»
Ειδήσεις
11:12 - 13 Ιουλ 2026

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Reporter.gr Newsroom
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Ένα νέο προσχέδιο συμφωνίας για τη λύση του Κυπριακού έχει στο... συρτάρι του ο ΟΗΕ σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, Independent.

Με μία πρώτη ματιά το προσχέδιο που φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια αποδυναμωμένη ομοσπονδιακή λύση που προσεγγίζει τις τουρκικές απαιτήσεις για δύο χωριστά κράτη.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, εργάζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάνω σε μια συμφωνία με την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), επιχειρηματολογώντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη βρετανική αυτοκρατορία το 1960.

Λεπτομέρειες που περιήλθαν σε γνώση του Independent υποδηλώνουν ότι η Ολγκίν προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της ΕΕ, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελπίζει ότι η δομή αυτή θα είναι τέτοια ώστε οι Ελληνοκύπριοι να μπορούν να την αποκαλούν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία, γεφυρώνοντας το χάσμα μέσω σκόπιμης «δημιουργικής ασάφειας».

Καθοριστικό είναι ότι το προσχέδιο λύσης του ΟΗΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει δύο συνιστώντα κράτη με πολιτική ισότητα και δραστική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων· το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα ασκείται από τα δύο κράτη, με μια μικρή κεντρική δομή για όσα δεν μπορούν να αφεθούν στην κάθε πλευρά. Ως αντάλλαγμα όμως για την αναγνώριση και την αυτονομία, η ΤΔΒΚ θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη, συμπεριλαμβανομένου του έρημου θερέτρου των Βαρωσίων (Maraş).

Το ακανθώδες ζήτημα των εγγυήσεων

Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπήρχε ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο υπό την ηγεσία των δύο ηγετών (με αναλογία 2-1 ή 3-1 υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς)· ένα γενικό συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών αντί για ένα άμεσα εκλεγμένο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο· ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο περίπου πέντε ή έξι υπουργείων (Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών/Ιθαγένειας, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων).

Τουλάχιστον μία καθοριστική ψήφος για Τουρκοκύπριο υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο -στοιχείο κεντρικής σημασίας για την πραγματική πολιτική ισότητα- προτείνεται ως δικλείδα ασφαλείας, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο τριβής στις συνομιλίες. Η κυπριακή κυβέρνηση στον νότο επιθυμεί την απομάκρυνση των τουρκικών δυνάμεων από το νησί, τις οποίες θεωρεί στρατό κατοχής, ενώ η ΤΔΒΚ επιμένει ότι βρίσκονται εκεί για την προστασία της.

Για τη διαχείριση του συστήματος των εγγυήσεων που θεσπίστηκε το 1960, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ελλάδα θα αντικαθίσταντο από μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ, επιτρέποντας ενδεχομένως μια μικρή πολυεθνική παρουσία στο νησί.

Η μεταβατική περίοδος και το πακέτο ΕΕ-Τουρκίας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΟΗΕ εξετάζει μια μεταβατική περίοδο δύο ή τριών ετών, με αρχικές επιστροφές εδαφών (πρώτα τα Βαρώσια) και τη σταδιακή εισαγωγή των «three Ds» της τουρκοκυπριακής πλευράς –άμεσο εμπόριο (direct trade), άμεσες πτήσεις (direct flights) και άμεσες επαφές (direct contacts)– συν τη χαλάρωση των τουρκικών περιορισμών και την πρόσβαση σε τουρκικά λιμάνια.

Υπάρχει επίσης ελπίδα για πιθανή κινητικότητα στην εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, καθώς και μια ρητή σύνδεση μεταξύ της επίλυσης του Κυπριακού και της ατζέντας Τουρκίας-ΕΕ όσον αφορά την τελωνειακή ένωση, καθιστώντας το αυτό μέρος ενός ευρύτερου πακέτου ΕΕ-Τουρκίας.

    Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2026 - 11:16
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