Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Ένα νέο προσχέδιο συμφωνίας για τη λύση του Κυπριακού έχει στο... συρτάρι του ο ΟΗΕ σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, Independent.

Με μία πρώτη ματιά το προσχέδιο που φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια αποδυναμωμένη ομοσπονδιακή λύση που προσεγγίζει τις τουρκικές απαιτήσεις για δύο χωριστά κράτη.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, εργάζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάνω σε μια συμφωνία με την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), επιχειρηματολογώντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη βρετανική αυτοκρατορία το 1960.

Λεπτομέρειες που περιήλθαν σε γνώση του Independent υποδηλώνουν ότι η Ολγκίν προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της ΕΕ, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελπίζει ότι η δομή αυτή θα είναι τέτοια ώστε οι Ελληνοκύπριοι να μπορούν να την αποκαλούν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία, γεφυρώνοντας το χάσμα μέσω σκόπιμης «δημιουργικής ασάφειας».

Καθοριστικό είναι ότι το προσχέδιο λύσης του ΟΗΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει δύο συνιστώντα κράτη με πολιτική ισότητα και δραστική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων· το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα ασκείται από τα δύο κράτη, με μια μικρή κεντρική δομή για όσα δεν μπορούν να αφεθούν στην κάθε πλευρά. Ως αντάλλαγμα όμως για την αναγνώριση και την αυτονομία, η ΤΔΒΚ θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη, συμπεριλαμβανομένου του έρημου θερέτρου των Βαρωσίων (Maraş).