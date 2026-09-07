Interamerican: Επέκταση στην Κύπρο με την εξαγορά χαρτοφυλακίου της Gan Direct

Η Gan Direct Insurance έχει χτίσει ισχυρή φήμη ως η 1η direct ασφαλιστική, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν απευθείας πρόσβαση στην ασφάλιση. Ο Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GanDirectInsurance, δήλωσε: «Ξεκίνησα την Gan Direct πριν από περισσότερα από 30 χρόνια με στόχο να κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή, πιο άμεση και πιο δίκαιη για τους πελάτες στην Κύπρο. Σήμερα προχωρούμε σε μια σημαντική στρατηγική απόφαση που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο για την εταιρεία μας. Η συμφωνία με την Anytime μάς επιτρέπει να επικεντρώσουμε ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις σε τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αξία στο μέλλον».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, υπογράμμισε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας πορεία και θα ενισχύσει τη θέση μας ως περιφερειακό παίκτη στον τομέα της ψηφιακής ασφάλισης. Η πρωτοπορία της Anytime αναδεικνύεται μέσα από ένα απλό, γρήγορο και ψηφιακό μοντέλο που έχει αλλάξει την εμπειρία της ασφάλισης. Σήμερα, με παρουσία σε τρεις αγορές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία το digitalbrand του Ομίλου μας αποδεικνύει ότι μπορεί να εξελίσσεται δυναμικά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών αγορών. Η GanDirect έχει χτίσει ένα ισχυρό όνομα στην κυπριακή αγορά στον τομέα της direct ασφάλισης και, με την ενσωμάτωση του non-life χαρτοφυλακίου της, θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη δυναμική μας, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους ασφαλισμένους μας».