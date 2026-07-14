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Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες
Ειδήσεις
23:35 - 14 Ιουλ 2026

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Αντιμέτωπες με ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων ετών βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που έπληξαν αρχικά τις δυτικές πολιτείες επεκτείνονται πλέον προς τις ανατολικές ακτές, θέτοντας σε επιφυλακή σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο καύσωνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Σαββατοκύριακο, έχει ήδη οδηγήσει στην κατάρριψη ιστορικών ρεκόρ θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές των δυτικών και βόρειων ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μπίλινγκς στη Μοντάνα, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, δημιουργούν συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το κύμα ζέστης επηρεάζει πλέον και τις ανατολικές πολιτείες, με μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές όπως η Βοστόνη, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον να βρίσκονται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων, λίγες μόλις εβδομάδες μετά το προηγούμενο επεισόδιο καύσωνα που είχε πλήξει την περιοχή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) εκτιμά ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ οι πιο ακραίες συνθήκες αναμένονται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και στις πολιτείες του μέσου Ατλαντικού.

Σε αρκετές πόλεις του βορειοανατολικού τομέα, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου, πριν υποχωρήσει σταδιακά προς το τέλος της εβδομάδας.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, καθώς οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

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