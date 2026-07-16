ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Η αμερικανική αγορά εργασίας εξακολουθεί να εκπέμπει σημάδια ανθεκτικότητας, καθώς οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν περισσότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 8.000, διαμορφούμενες στις 208.000 σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Το αποτέλεσμα ήταν αισθητά καλύτερο από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση των αιτήσεων στις 217.000.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που συνεχίζει να διατηρεί τη δυναμική της, παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Την ίδια ώρα, περιορισμένη ήταν και η μεταβολή στις συνεχιζόμενες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, οι οποίες αποτυπώνουν τον αριθμό των πολιτών που εξακολουθούν να λαμβάνουν παροχές μετά την πρώτη εβδομάδα. Για την εβδομάδα που έληξε στις 4 Ιουλίου, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 16.000 και διαμορφώθηκαν στα 1,805 εκατομμύρια, επίσης σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι απολύσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα, παρά τις πιέσεις που ασκεί η περιοριστική νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Οι επενδυτές και οι αναλυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τους δείκτες της αγοράς εργασίας, καθώς αποτελούν βασικό παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις της Fed σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.