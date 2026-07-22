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Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής
Ειδήσεις
15:36 - 22 Ιουλ 2026

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε τον Ζαχαρία Γιακουμή για τη θέση του νέου Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα. Από τη θέση αυτή θα αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της Κομισιόν στην Ελλάδα, υπό την πολιτική καθοδήγηση της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Ο Ζαχαρίας Γιακουμής διαθέτει δύο δεκαετίες εμπειρίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έχοντας αναπτύξει σημαντική εξειδίκευση σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων, η πολιτική προστασία, οι εξωτερικές σχέσεις, οι διοργανικές συνεργασίες και οι διαπραγματεύσεις.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, είχε καθοριστική συμβολή στην προβολή του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, η εκτενής γνώση του για το πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην ΕΕ και τη χώρα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εμπειρία και οι δεξιότητές του τον καθιστούν κατάλληλο να ηγηθεί της Αντιπροσωπείας, προωθώντας τις προτεραιότητες της Επιτροπής και ενισχύοντας την παρουσία και τη συνεργασία της στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιακουμής, που είναι Έλληνας και Κύπριος υπήκοος, υπηρετεί από το 2023 ως προϊστάμενος μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO), με αρμοδιότητα την επικοινωνία, τις εκδηλώσεις και την ενημέρωση.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει βοηθός πολιτικής του γενικού διευθυντή της DG ECHO, ενώ είχε επίσης εργαστεί στο ιδιαίτερο γραφείο του πρώην Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη. Πριν από την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, είχε αποκτήσει εμπειρία εργαζόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

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