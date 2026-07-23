Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Η Google, -θυγατρική της Alphabet-, τιμωρήθηκε την Πέμπτη (23/7) με συνολικά πρόστιμα ύψους 890 εκατ. ευρώ για παραβίαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπιστεί με στόχο τον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών (Big Tech), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός είναι πιθανό να αποφύγει την επιβολή νέων προστίμων, καθώς οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές χαιρέτισαν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει στις προσπάθειές του να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία-ορόσημο της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα αναδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αποτρέψει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες από το να περιορίζουν τον ανταγωνισμό, παρά την κριτική των ΗΠΑ και τις απειλές τους για επιβολή ανταποδοτικών δασμών.

Πρώτα πρόστιμα στη Google βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

Ειδικότερα, το πρώτο πρόστιμο, ύψους 460 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε στη Google από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), επειδή ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης που αφορούν αγορές, ξενοδοχεία, μεταφορές και αθλητισμό.

Το δεύτερο πρόστιμο, ύψους 430 εκατ. ευρώ, αφορά τους περιορισμούς που επέβαλλε μέσω του καταστήματος εφαρμογών Google Play, εμποδίζοντας τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν δωρεάν τους χρήστες προς φθηνότερες προσφορές σε ανταγωνιστικά app stores ή ιστοσελίδες.

Το Reuters ήταν το πρώτο μέσο που είχε αποκαλύψει την επιβολή και των δύο προστίμων. Πρόκειται για τις πρώτες κυρώσεις που επιβάλλονται στη Google βάσει του DMA, αλλά για την πέμπτη και έκτη καταδίκη της εταιρείας για αντιανταγωνιστικές πρακτικές, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των προστίμων που έχει δεχθεί τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια στα 10,38 δισ. ευρώ.

«Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι να εφαρμόζουμε τους νόμους και να διασφαλίζουμε ότι αυτοί τηρούνται πλήρως», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά της, η επίτροπος για θέματα Τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, υπογράμμισε ότι «ο DMA έχει στόχο να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Με τις αποφάσεις αυτές θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός», συμπλήρωσε στο ίδιο φόντο.

Από την πλευρά της, η Google, η οποία διαθέτει προθεσμία 60 ημερών για να συμμορφωθεί με τις εντολές της Επιτροπής -ώστε να μεταχειρίζεται τους ανταγωνιστές της με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και να επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες εκτός του Google Play- επέκρινε τα συμπεράσματα της ΕΕ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει δικαστικά κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Για να συμμορφωθούμε, αναγκαζόμαστε να αφαιρέσουμε λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο που αγαπούν οι Ευρωπαίοι χρήστες, όπως οι άμεσες πληροφορίες για τιμές και διαθεσιμότητα ξενοδοχείων, πτήσεων και εστιατορίων, καθώς και να καταργήσουμε δικλίδες ασφαλείας στο Google Play», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος Διεθνών Υποθέσεων της Google, Κεντ Γουόκερ.

«Αυτό δεν είναι δίκαιος ανταγωνισμός, αλλά υποβάθμιση των προϊόντων μας, που προκαλείται από μια μικρή ομάδα καταγγελλόντων που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να πληρώνουν το τίμημα. Η ρύθμιση θα πρέπει να βελτιώνει τα προϊόντα και όχι να τα καθιστά χειρότερα», πρόσθεσε.

Απίθανη η επιβολή νέων προστίμων λόγω του «εποικοδομητικού διαλόγου»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην ΕΕ, επισήμανε ότι βρίσκεται σε «εποικοδομητικό διάλογο» με τη Google και ότι η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς τη συμμόρφωσή της με τον DMA, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι μάλλον απίθανη η επιβολή ημερήσιων προστίμων για μη συμμόρφωση.

«Η Google έχει προτείνει και ήδη δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τις δικές της υπηρεσίες στο Google Search για δωρεάν υπηρεσίες όπως αγορές, ξενοδοχεία και πτήσεις», ανέφερε η Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας την πρόοδο αυτή «ουσιαστική».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία δοκιμάζει αλλαγές και στον τρόπο εμφάνισης των διαφημίσεων αγορών και άλλου σχετικού περιεχομένου, όπως για αθλητικά θέματα, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές θα αξιολογηθούν και ότι οι συνομιλίες με τη Google θα συνεχιστούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι η Google ενδέχεται να εφαρμόσει τις αρχές της απόφασης της Πέμπτης και στις περιλήψεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη (AI Overviews), καθώς και στη λειτουργία AI Mode, με τις σχετικές διαβουλεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τις αλλαγές που έχει προτείνει η Google στους όρους λειτουργίας του Google Play σχετικά με την καθοδήγηση των χρηστών προς εναλλακτικές προσφορές, η Επιτροπή εξέφρασε μια συγκρατημένα θετική πρώτη αξιολόγηση.

«Οι αλλαγές αυτές συνιστούν σημαντική πρόοδο προς τη συμμόρφωση και θα αξιολογηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της σημερινής απόφασης παύσης και αποχής από τις σχετικές πρακτικές», ανέφερε.

Να σημειωθεί ότι η αυστηρή στάση της Ευρώπης απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει απειλήσει με την επιβολή ανταποδοτικών δασμών, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις στοχοποιούν αμερικανικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, πιέσεις έχουν ασκηθεί και από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν αποτελούν τις τρίτες κυρώσεις που επιβάλλονται βάσει του Digital Markets Act, μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις σε βάρος των Apple και Meta Platforms, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους.