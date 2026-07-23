ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ
Ειδήσεις
15:17 - 23 Ιουλ 2026

Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Google, -θυγατρική της Alphabet-, τιμωρήθηκε την Πέμπτη (23/7) με συνολικά πρόστιμα ύψους 890 εκατ. ευρώ για παραβίαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπιστεί με στόχο τον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών (Big Tech), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός είναι πιθανό να αποφύγει την επιβολή νέων προστίμων, καθώς οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές χαιρέτισαν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει στις προσπάθειές του να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία-ορόσημο της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα αναδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αποτρέψει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες από το να περιορίζουν τον ανταγωνισμό, παρά την κριτική των ΗΠΑ και τις απειλές τους για επιβολή ανταποδοτικών δασμών.

Πρώτα πρόστιμα στη Google βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

Ειδικότερα, το πρώτο πρόστιμο, ύψους 460 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε στη Google από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), επειδή ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης που αφορούν αγορές, ξενοδοχεία, μεταφορές και αθλητισμό.

Το δεύτερο πρόστιμο, ύψους 430 εκατ. ευρώ, αφορά τους περιορισμούς που επέβαλλε μέσω του καταστήματος εφαρμογών Google Play, εμποδίζοντας τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν δωρεάν τους χρήστες προς φθηνότερες προσφορές σε ανταγωνιστικά app stores ή ιστοσελίδες.

Το Reuters ήταν το πρώτο μέσο που είχε αποκαλύψει την επιβολή και των δύο προστίμων. Πρόκειται για τις πρώτες κυρώσεις που επιβάλλονται στη Google βάσει του DMA, αλλά για την πέμπτη και έκτη καταδίκη της εταιρείας για αντιανταγωνιστικές πρακτικές, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των προστίμων που έχει δεχθεί τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια στα 10,38 δισ. ευρώ.

«Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι να εφαρμόζουμε τους νόμους και να διασφαλίζουμε ότι αυτοί τηρούνται πλήρως», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά της, η επίτροπος για θέματα Τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, υπογράμμισε ότι «ο DMA έχει στόχο να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Με τις αποφάσεις αυτές θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός», συμπλήρωσε στο ίδιο φόντο.

Από την πλευρά της, η Google, η οποία διαθέτει προθεσμία 60 ημερών για να συμμορφωθεί με τις εντολές της Επιτροπής -ώστε να μεταχειρίζεται τους ανταγωνιστές της με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και να επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες εκτός του Google Play- επέκρινε τα συμπεράσματα της ΕΕ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει δικαστικά κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Για να συμμορφωθούμε, αναγκαζόμαστε να αφαιρέσουμε λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο που αγαπούν οι Ευρωπαίοι χρήστες, όπως οι άμεσες πληροφορίες για τιμές και διαθεσιμότητα ξενοδοχείων, πτήσεων και εστιατορίων, καθώς και να καταργήσουμε δικλίδες ασφαλείας στο Google Play», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος Διεθνών Υποθέσεων της Google, Κεντ Γουόκερ.

«Αυτό δεν είναι δίκαιος ανταγωνισμός, αλλά υποβάθμιση των προϊόντων μας, που προκαλείται από μια μικρή ομάδα καταγγελλόντων που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να πληρώνουν το τίμημα. Η ρύθμιση θα πρέπει να βελτιώνει τα προϊόντα και όχι να τα καθιστά χειρότερα», πρόσθεσε.

Απίθανη η επιβολή νέων προστίμων λόγω του «εποικοδομητικού διαλόγου»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην ΕΕ, επισήμανε ότι βρίσκεται σε «εποικοδομητικό διάλογο» με τη Google και ότι η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς τη συμμόρφωσή της με τον DMA, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι μάλλον απίθανη η επιβολή ημερήσιων προστίμων για μη συμμόρφωση.

«Η Google έχει προτείνει και ήδη δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τις δικές της υπηρεσίες στο Google Search για δωρεάν υπηρεσίες όπως αγορές, ξενοδοχεία και πτήσεις», ανέφερε η Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας την πρόοδο αυτή «ουσιαστική».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία δοκιμάζει αλλαγές και στον τρόπο εμφάνισης των διαφημίσεων αγορών και άλλου σχετικού περιεχομένου, όπως για αθλητικά θέματα, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές θα αξιολογηθούν και ότι οι συνομιλίες με τη Google θα συνεχιστούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι η Google ενδέχεται να εφαρμόσει τις αρχές της απόφασης της Πέμπτης και στις περιλήψεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη (AI Overviews), καθώς και στη λειτουργία AI Mode, με τις σχετικές διαβουλεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τις αλλαγές που έχει προτείνει η Google στους όρους λειτουργίας του Google Play σχετικά με την καθοδήγηση των χρηστών προς εναλλακτικές προσφορές, η Επιτροπή εξέφρασε μια συγκρατημένα θετική πρώτη αξιολόγηση.

«Οι αλλαγές αυτές συνιστούν σημαντική πρόοδο προς τη συμμόρφωση και θα αξιολογηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της σημερινής απόφασης παύσης και αποχής από τις σχετικές πρακτικές», ανέφερε.

Να σημειωθεί ότι η αυστηρή στάση της Ευρώπης απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει απειλήσει με την επιβολή ανταποδοτικών δασμών, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις στοχοποιούν αμερικανικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, πιέσεις έχουν ασκηθεί και από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν αποτελούν τις τρίτες κυρώσεις που επιβάλλονται βάσει του Digital Markets Act, μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις σε βάρος των Apple και Meta Platforms, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων
Επιχειρήσεις

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων

Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο
Επιχειρήσεις

Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο

Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ
Ειδήσεις

Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων
Πολιτική

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής
Ειδήσεις

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα
Ειδήσεις

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:51

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Φορολογία
23/07/2026 - 15:50

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:42

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 15:31

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:31

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/07/2026 - 15:25

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:17

Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:59

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:54

Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:46

Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 14:44

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς

Πολιτική
23/07/2026 - 14:43

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας

Πολιτική
23/07/2026 - 14:25

Κικίλιας: Εκπτώσεις υπάρχουν στις τιμές των εισιτηρίων, όχι στην ασφάλεια

ΑΜΥΝΑ
23/07/2026 - 14:25

Η Ελλάδα εκταμίευσε €118,2 εκατ. από το πρόγραμμα SAFE

Φορολογία
23/07/2026 - 14:18

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

Ναυτιλία
23/07/2026 - 14:13

MSC: Αποτυπώνει τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας στη διεθνής ανάδειξη της Ελλάδας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:05

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 14:03

ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:00

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Εργασιακά
23/07/2026 - 13:48

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 13:34

CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους

Οικονομία
23/07/2026 - 13:32

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Εμπορεύματα
23/07/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

Νομίσματα
23/07/2026 - 13:22

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 13:15

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;

Πολιτική
23/07/2026 - 13:06

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

Πολιτική
23/07/2026 - 13:04

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 12:56

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 12:50

Eurostat: «Πέταξαν» οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα – Στο +15,1% τον Ιούνιο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:49

Κωτσόβολος: Accessibility Partner του ΚΠΙΣΝ για έναν πολιτισμό πιο προσβάσιμο σε όλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ