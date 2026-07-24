TikTok: Κατηγορείται για παραβίαση κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ανηλίκων

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok της ByteDance κατηγορήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το διαδικτυακό περιεχόμενο, καθώς ορισμένα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού της ενδέχεται να εκθέτουν τα παιδιά σε επιτήδειους ή σε διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying).

Όπως επισημαίνει το Reuters, η παραπάνω εξέλιξη εκθέτει την εταιρεία στον κίνδυνο επιβολής υψηλού προστίμου.

Οι κατηγορίες, που χαρακτηρίζονται ως προκαταρκτικά πορίσματα (preliminary findings) στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να καταπολεμούν αποτελεσματικότερα το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, αποτελούν την τέταρτη υπόθεση σε βάρος του TikTok μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή των κανόνων της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας, ανέφερε ότι οι λογαριασμοί του TikTok δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπει ο DSA.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πλατφόρμα επιτρέπει στα παιδιά να ορίζουν τον λογαριασμό τους ως δημόσιο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες να βλέπουν το περιεχόμενό τους και ενδεχομένως να τα εκθέτουν σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή σε επαφή με κακοποιητικά άτομα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ακόμη και οι ιδιωτικοί λογαριασμοί δεν παρέχουν επαρκή προστασία στα παιδιά, καθώς μπορούν εύκολα να εντοπιστούν μέσω των λιστών «Ακολουθεί» και «Ακόλουθοι» άλλων χρηστών, ακόμη και από άτομα που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο TikTok.

Η Επιτροπή τονίζει ότι το TikTok θα πρέπει να τροποποιήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των δημόσιων λογαριασμών ανηλίκων, ώστε το περιεχόμενό τους να είναι εξ ορισμού ορατό μόνο στους χρήστες του TikTok που έχουν γίνει αποδεκτοί από τα ίδια τα παιδιά.

Από τη δική του πλευρά, το TikTok ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τα προκαταρκτικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεργαστεί εποικοδομητικά με τη ρυθμιστική αρχή.

«Οι λογαριασμοί των εφήβων στο TikTok διαθέτουν περισσότερες από 50 προεπιλεγμένες λειτουργίες προστασίας της ιδιωτικότητας και ασφάλειας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με τη συμβολή ειδικών, από τη στιγμή που δημιουργείται ένας λογαριασμός», ανέφερε η εταιρεία.

«Οι λογαριασμοί χρηστών κάτω των 18 ετών είναι ιδιωτικοί από προεπιλογή και είμαστε από τις ελάχιστες πλατφόρμες όπου οι μικρότεροι έφηβοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν άμεσα μηνύματα ούτε το περιεχόμενό τους μπορεί να εμφανίζεται στη ροή "For You"», πρόσθεσε στο ίδιο πλαίσιο.

Να σημειωθεί ότι πλέον το TikTok έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να απαντήσει στις αιτιάσεις, πριν η Επιτροπή εκδώσει την τελική της απόφαση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πρόστιμο ύψους έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

«Ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες απαιτεί από τις πλατφόρμες να ενσωματώνουν μηχανισμούς προστασίας των ανηλίκων ήδη από τον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους και τις καθιστά υπόλογες όταν αποτυγχάνουν να το πράξουν», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της ΕΕ για θέματα τεχνολογίας, Henna Virkkunen.

«Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας δεν θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που ενεργοποιείται από τον χρήστη· θα πρέπει να είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση», συμπλήρωσε η ίδια χαρακτηριστικά.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε προσφέρει δεσμεύσεις για να αποφύγει την επιβολή προστίμων σε δύο προηγούμενες υποθέσεις, ενώ μία τρίτη υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.