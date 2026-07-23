EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της, με το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, όπως αναμενόταν από τις αγορές. Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανόδου των τιμών της ενέργειας, οι οποίες ενδέχεται να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε ότι οι μελλοντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα οικονομικά στοιχεία και τις προοπτικές του πληθωρισμού, χωρίς να προδεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων. Έτσι, η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όπου θα αξιολογηθεί εάν απαιτείται νέα παρέμβαση στη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, η ΕΚΤ συνεχίζει τη σταδιακή μείωση των χαρτοφυλακίων APP και PEPP, ενώ διατηρεί διαθέσιμο το εργαλείο TPI για την αντιμετώπιση τυχόν σοβαρών αναταράξεων στις αγορές και τη διασφάλιση της ομαλής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας, αν και εξαιρετικά ευμετάβλητες, διαμορφώνονται επί του παρόντος σε επίπεδα κοντά στα επίπεδα που περιλαμβάνει το βασικό σενάριο των προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου και πολύ πάνω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι πληθωριστικές επιδράσεις της διαταραχής της ενέργειας δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα σε όλο το φάσμα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επομένως προσεκτικά την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.