Ευρωαγορές: Ολοκληρώνουν τη χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο – Πίεση από επιτόκια και πετρέλαιο

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατευθύνονται προς τη χειρότερη εβδομαδιαία τους επίδοση από τον Απρίλιο, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη σκληρότερη νομισματική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενισχύει τις ανησυχίες των επενδυτών για μια παρατεταμένη περίοδο στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη.

Ο Stoxx 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,3% λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ λίγο αργότερα καταφέρνει να διαπραγματεύεται στις 637,44 μονάδες με κέρδη 0,22%. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ εβδομάδων.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναμένεται να καταγράψει απώλειες μεγαλύτερες του 2%, γεγονός που θα συνιστούσε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων πέντε μηνών.

Οι επενδυτές προχωρούν σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, καθώς διαμορφώνεται ένα περιβάλλον στο οποίο τα επιτόκια και το κόστος χρηματοδότησης εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, οι διαταραχές στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις και επιβαρύνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,08% στις 25.425,74 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC σημειώνει άνοδο 0,43% στις 8.152 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE κινείται επίσης ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη 0,09% στις 10.618 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ αγγίζει τις 52.171 μονάδες (+0,72%) και ο ισπανικός ΙΒΕΧ τις 19.756 μονάδες (+0,49%).

Το πετρέλαιο κοντά στα 110 δολάρια επιβαρύνει τις αγορές

Η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές.

Η τιμή του Brent έφτασε σε υψηλό τεσσάρων μηνών, αγγίζοντας τα 109,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφει άνοδο σχεδόν 13%. Η εκτίναξη των τιμών αποδίδεται στις γεωπολιτικές εντάσεις, οι οποίες περιορίζουν τις διαθέσιμες ποσότητες πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, η ναυσιπλοΐα των δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς, μετά τις άμεσες στρατιωτικές συγκρούσεις ανάμεσα στις αμερικανικές δυνάμεις και μονάδες του ιρανικού ναυτικού.

Την ίδια ώρα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη κατέλαβαν το λιμάνι Μόχα. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών μεταφοράς ενέργειας και διευρύνει τη γεωγραφική έκταση της σύγκρουσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η ΕΚΤ υιοθετεί πιο αυστηρή πολιτική εξαιτίας του ενεργειακού πληθωρισμού

Η αρνητική εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές ακολούθησε την απόφαση της ΕΚΤ την Πέμπτη να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια. Η κίνηση εξέπληξε ένα μέρος της αγοράς, καθώς αρκετοί επενδυτές περίμεναν ότι η κεντρική τράπεζα θα επέλεγε να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισαν να αυξήσουν το επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς το στο 2,50%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Η απόφαση συνδέεται με την εντεινόμενη ανησυχία της ΕΚΤ ότι η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας ενδέχεται να μεταφερθεί στις τελικές τιμές και να προκαλέσει περαιτέρω άνοδο του δομικού πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτάχυνση διαδραμάτισε η άνοδος κατά 14,3% στις τιμές της ενέργειας.

Με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα άνω του 90% το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ μέχρι το τέλος του έτους.

Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής, ασκεί διπλή πίεση στις ευρωπαϊκές μετοχές. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στις εταιρείες ανάπτυξης, στον βιομηχανικό κλάδο και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα καταναλωτικά προϊόντα.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ

Εκτός από τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών μεταφέρεται πλέον στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία ήταν ισχυρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις και έδειξαν τη δημιουργία 162.000 νέων θέσεων εργασίας. Εάν τα επόμενα στοιχεία δείξουν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι προσδοκίες για μια νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve κατά τη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.

Καθώς τόσο η ΕΚΤ όσο και η Federal Reserve εξακολουθούν να ακολουθούν αυστηρή πολιτική με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού, ενώ παράλληλα οι γεωπολιτικές εξελίξεις προκαλούν νέες αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές, οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιβάλλον στις διεθνείς αγορές κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.