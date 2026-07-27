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Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση
Ειδήσεις
16:14 - 27 Ιουλ 2026

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Νέα σοβαρή δοκιμασία για το ενεργειακό σύστημα της Κούβας προκάλεσε η βλάβη στον μεγαλύτερο θερμοηλεκτρικό σταθμό της χώρας, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου το 70% της επικράτειας.

Η διακοπή σημειώθηκε την Κυριακή, όταν ο σταθμός «Αντόνιο Γκιτέρας» στη Ματάνζας, μία από τις σημαντικότερες και πιο αποδοτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, τέθηκε εκτός λειτουργίας και αποσυνδέθηκε από το Εθνικό Ηλεκτρικό Σύστημα (SEN).

Η νέα βλάβη επιβάρυνε περαιτέρω μια ήδη κρίσιμη κατάσταση, καθώς η Κούβα αντιμετωπίζει εδώ και μήνες σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με συχνές και πολύωρες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές.

Εκτός λειτουργίας κρίσιμη μονάδα παραγωγής

Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού UNE, η αιτία της νέας διακοπής ήταν τεχνική βλάβη σε μονάδα παραγωγής του σταθμού «Αντόνιο Γκιτέρας».

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι η απώλεια της συγκεκριμένης μονάδας είχε ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στη λειτουργία του δικτύου, καθώς παράλληλα πέντε ακόμη θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της χώρας λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα εξαιτίας προηγούμενων προβλημάτων.

Ο συγκεκριμένος σταθμός έχει παρουσιάσει επανειλημμένες δυσλειτουργίες τους τελευταίους μήνες, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την κατάσταση των ενεργειακών υποδομών της χώρας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από παλαιότητα και ανάγκη εκτεταμένων επισκευών.

Νέες αντιδράσεις και κοινωνική δυσαρέσκεια

Το νέο γενικευμένο μπλακ άουτ προκάλεσε αντιδράσεις και νέες διαμαρτυρίες σε περιοχές του νησιού, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Radio Marti.

Η προηγούμενη μεγάλη διακοπή ηλεκτροδότησης είχε σημειωθεί στις 14 Ιουλίου, αποτελώντας την έκτη αντίστοιχη κρίση μέσα στο 2026. Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στην ηλεκτροδότηση, αλλά επηρέασαν την υδροδότηση, καθώς και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι συχνές διακοπές ρεύματος έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, καθώς επηρεάζουν την καθημερινότητα, τις επιχειρήσεις και βασικές υπηρεσίες.

Η Αβάνα κατηγορεί τις ελλείψεις καυσίμων και τις κυρώσεις

Η κουβανική κυβέρνηση αποδίδει την ενεργειακή κρίση σε έναν συνδυασμό παραγόντων: τη γήρανση των υποδομών, την ανάγκη μεγάλων εργασιών συντήρησης, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και κυρίως τις ελλείψεις καυσίμων που περιορίζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, επιδεινώθηκε μετά τη μείωση των αποστολών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, καθώς και λόγω των αμερικανικών κυρώσεων που εξακολουθούν να εφαρμόζονται εις βάρος της Κούβας.

Ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγγέλλοντας το πετρελαϊκό εμπάργκο και τις πρόσθετες κυρώσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες χαρακτήρισε «πολιτική γενοκτονίας».

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