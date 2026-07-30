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Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις
08:20 - 30 Ιουλ 2026

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης, σε αυτό που ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ως «ισχυρή απάντηση» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία.

Οι επιδρομές σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να προβεί σε αντίποινα για την αιφνιδιαστική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, διαψεύδοντας τις ελπίδες για μια επικείμενη διπλωματική πρόοδο. Αν και η επιχείρηση ήταν ευρύτερης κλίμακας από προηγούμενες αμερικανικές επιθέσεις, δεν ισοδυναμούσε με επιστροφή σε εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα «ισχυρό κύμα» επιδρομών, πλήττοντας δεκάδες στόχους, μεταξύ των οποίων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων.

«Οι επιδρομές είχαν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω τις απειλές που προέρχονται από το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από αυτό οργανώσεις προς τις αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου», ανέφερε η Διοίκηση.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη. «Γιατί τώρα είναι η δική μας σειρά.»

Η απρόκλητη επίθεση του Ιράν κατά Αμερικανών στρατιωτών, η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ), διέλυσε μια σύντομη εκεχειρία, αφού και οι δύο πλευρές είχαν αναστείλει τις επιθέσεις τους από την Παρασκευή, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους διαπραγματευτές να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση Τραμπ ήλπιζε ότι οι συνομιλίες αυτές, οι οποίες κατέρρευσαν την Τρίτη, θα αποκλιμάκωναν την ένταση και θα ενίσχυαν τις διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία. Το Ιράν εξαπέλυσε τις επιθέσεις του στην Ιορδανία λίγες ώρες μετά τη λήξη των συνομιλιών.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι, τις ώρες που ακολούθησαν την επίθεση, οι Ιρανοί τον παρακαλούσαν να μην προβεί σε αντίποινα, «αλλά παρ' όλα αυτά εξαπέλυσαν την επίθεσή τους» και πλέον «γνωρίζουν ότι η απάντηση έρχεται».

«Ήταν αναπόφευκτο να υπάρξει αντεπίθεση», είπε, προσθέτοντας: «Θα ανταποδίδω πάντα; Σχεδόν πάντα.»

Παρότι η ιρανική πυραυλική επίθεση της Τρίτης αναχαιτίστηκε με επιτυχία, ο καταιγισμός πυραύλων αύξησε την πίεση προς τον πρόεδρο να απαντήσει στρατιωτικά και απείλησε να αναζωπυρώσει εκ νέου τις εχθροπραξίες, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στον έκτο μήνα του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογούσε τα επόμενα βήματά της.

Κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου πραγματοποίησαν, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, μια λεπτομερή αξιολόγηση τριών πιθανών στρατηγικών απέναντι στο Ιράν: μια διπλωματική συμφωνία, την εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης και του αποκλεισμού ή την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέτασαν το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα κάθε επιλογής.

Ο Νετανιάχου δεν εξέφρασε προτίμηση υπέρ κάποιας από τις επιλογές και είπε στον Τραμπ ότι η τελική απόφαση ανήκει στον ίδιο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο. Πρόσθεσε ότι η διπλωματία θα μπορούσε να συνεχιστεί παράλληλα με την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης, όπως ο περιορισμός των χερσαίων εμπορικών διαδρομών του Ιράν, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

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