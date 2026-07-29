Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη μετά τη νέα επίθεση με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με τον ίδιο, αναχαιτίστηκε από αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για σκληρή απάντηση από την Ουάσιγκτον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε γερό ξύλο».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση, ωστόσο κατάφεραν να αναχαιτίσουν όλους τους εισερχόμενους πυραύλους πριν αυτοί πλήξουν τους στόχους τους.

Όπως είπε, παρακολούθησε βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο Αμερικανοί στρατιωτικοί μετέδιδαν συντεταγμένες σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης των πυραύλων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε πλήρη συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των συγκεκριμένων ένοπλων οργανώσεων, χαρακτηρίζοντάς τες «καρκίνο για τον κόσμο», ενώ επανέλαβε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να απαντήσει δυναμικά σε κάθε νέα απειλή κατά των αμερικανικών δυνάμεων.