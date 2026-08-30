Ελβετία: Μακελειό σε rave party – Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από πυροβολισμούς

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Τραγική κατάληξη είχε το νυχτερινό rave party στην πόλη Ααράου της βόρειας Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη, καθώς ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ακόμη πέντε, με ορισμένους από τους τραυματίες να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αναφορές για πυροβολισμούς στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση και προχώρησε σε μαζική επέμβαση στην περιοχή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή».

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Πυροβολισμοί μέσα σε πλήθος

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, δηλαδή στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το «Aarauer Rave», ένα ετήσιο techno πάρτι που πραγματοποιείται στον ιππόδρομο του Ααράου και στο οποίο συμμετείχαν περίπου 3.500 άνθρωποι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές μπορούν μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσουν πως σημειώθηκαν «πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το περιστατικό κάνοντας λόγο για «πυρά κατά ριπάς», προκαλώντας πανικό μεταξύ των παρευρισκομένων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν την επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, ούτε έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών.

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