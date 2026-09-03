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Αφθώδης πυρετός: Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία της Λέσβου με 85.000 θανατώσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09:53 - 03 Σεπ 2026

Αφθώδης πυρετός: Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία της Λέσβου με 85.000 θανατώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Κρίσιμη χαρακτήρισε την επιδημιολογική κατάσταση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ήδη θανατωθεί περίπου 85.000 ζώα, σχεδόν το ένα πέμπτο του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.

Ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε στην ΕΡΤ ότι από τις 15 Μαρτίου η Λέσβος αντιμετωπίζει «πολύ δύσκολη κατάσταση» με τον αφθώδη πυρετό, ενώ η χώρα δίνει παράλληλα μάχη και με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, δύο νοσήματα κατηγορίας Α, όπου η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει εκρίζωση με θανάτωση ολόκληρης της εκτροφής μόλις εντοπιστεί κρούσμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν θανατωθεί περίπου 6.000 ζώα σε εστίες αφθώδους πυρετού και συνολικά 85.000 αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίροι. «Είναι υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας.

Οι κτηνίατροι του Υπουργείου αναφέρουν ότι η επιδημιολογική εικόνα δείχνει επιβράδυνση, με περιορισμό των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες εστίες, αλλά η μάχη «δεν λήγει σε μία ή δύο εβδομάδες». Ο Πρωτοψάλτης σημείωσε ότι η νόσος είναι «εξαιρετικά μεταδοτική, πιο μεταδοτική από την ευλογιά», με μετάδοση «αερογενώς και μηχανικά».

Για τα μέτρα περιορισμού, ανέφερε ότι η καραντίνα τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που οδήγησαν σε διασπορά.

Το Υπουργείο έχει διαθέσει 7,5 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις τους τελευταίους 5,5 μήνες:

  • 3,5 εκατ. ευρώ για τα θανατωμένα ζώα
  • 1,5 εκατ. ευρώ για χαμένο εισόδημα
  • 2,5 εκατ. ευρώ στα τυροκομεία της Λέσβου

Επιπλέον, προχωρά σε ενισχύσεις για ζωοτροφές σε όλη τη χώρα και για το κατεστραμμένο γάλα στη Λέσβο.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ανακοίνωσε ότι εφαρμόζεται νέο μοντέλο επιχειρησιακής διαχείρισης, καθώς εμπλέκονται πολλοί φορείς (Λιμενικό, τελωνεία, κτηνιατρικές υπηρεσίες, Περιφέρεια).

Η επιχειρησιακή ευθύνη στο πεδίο περνά στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ η επιστημονική και στρατηγική αρμοδιότητα παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Η συνεργασία με το Άμυνας περνά σε επόμενο στάδιο», είπε, επισημαίνοντας ότι στρατιωτικοί κτηνίατροι ήδη συνδράμουν εδώ και μήνες.

Απαντώντας σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών περί προστασίας οικονομικών συμφερόντων μεγαλοεξαγωγέων φέτας, ο Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία» και ότι τα μέτρα, όσο σκληρά κι αν είναι, «είναι υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη».

Για το πότε θα λήξει η κρίση, ανέφερε ότι υπάρχει «φως στην άκρη του τούνελ», υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βγήκε από την πανώλη του 2024 και ότι η ευλογιά βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο κρουσμάτων. «Ψυχραιμία, συνεργασία και επιστήμη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», κατέληξε.

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