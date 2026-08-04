Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Θετική εικόνα παρουσίασε η ισπανική αγορά εργασίας τον Ιούλιο, με την έκτακτη διαδικασία νομιμοποίησης μεταναστών να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσα στον μήνα προστέθηκαν 41.727 νέοι ασφαλισμένοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 22,5 εκατομμύρια.

Η καθαρή αύξηση της απασχόλησης προήλθε αποκλειστικά από εργαζομένους ξένης υπηκοότητας. Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 66.045 άτομα, την ώρα που ο αριθμός των Ισπανών εργαζομένων μειώθηκε κατά 24.318. Αντίστοιχη τάση καταγράφηκε και ανά φύλο, καθώς οι άνδρες ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 84.163, ενώ οι γυναίκες μειώθηκαν κατά 42.437 σε σχέση με τον Ιούνιο.

Επιταχύνεται η δημιουργία θέσεων εργασίας

Σε ετήσια βάση, η Ισπανία πρόσθεσε 642.562 νέους ασφαλισμένους, με τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης να πλησιάζει το 3%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίδοση για μήνα Ιούλιο από το 2022, όταν η αγορά εργασίας βρισκόταν ακόμη σε φάση ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Ήδη από τον Ιούνιο, η ετήσια αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των αλλοδαπών εργαζομένων είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά εκείνη των Ισπανών, τάση που ενισχύθηκε περαιτέρω τον Ιούλιο.

Με τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στη διαδικασία νομιμοποίησης μεταναστών, στις 30 Ιουνίου είχαν κατατεθεί συνολικά 1.174.978 αιτήματα. Από αυτά, περισσότερα από 600.000 είχαν ήδη προχωρήσει στο στάδιο της εξέτασης μέσα στις πρώτες εβδομάδες.

Η πλήρης επίδραση της διαδικασίας δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στα στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς η απόκτηση νόμιμου καθεστώτος δεν προϋποθέτει απαραίτητα συγκεκριμένη θέση εργασίας ή επίσημη εργασιακή δέσμευση. Ωστόσο, έως τις 30 Ιουλίου, οι αλλοδαποί που είχαν ενταχθεί στην κοινωνική ασφάλιση μέσω της έκτακτης διαδικασίας ανέρχονταν σε 262.475 άτομα.

Η πλειονότητα εντάχθηκε στο γενικό καθεστώς

Από το σύνολο των 262.475 νέων ασφαλισμένων, οι 213.883, δηλαδή το 81,5%, εντάχθηκαν στο γενικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, 12.675 άτομα, ποσοστό 4,8%, καταγράφηκαν ως αυτοαπασχολούμενοι.

Σε επίπεδο φύλου, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 60,3% των νέων ασφαλισμένων, με συνολικά 158.171 άτομα, ενώ οι γυναίκες ανήλθαν σε 104.304, ποσοστό 39,7%.

Η επίδραση της διαδικασίας γίνεται ακόμη πιο εμφανής στα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 79.567 άτομα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2005, εφόσον εξαιρεθούν τα έτη 2020 και 2021, τα οποία επηρεάστηκαν από την πανδημία και την επακόλουθη ανάκαμψη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2005 είχε εφαρμοστεί η προηγούμενη μεγάλη διαδικασία μαζικής νομιμοποίησης μεταναστών στην Ισπανία, μέσω της οποίας περίπου 600.000 εργαζόμενοι απέκτησαν πρόσβαση στην επίσημη αγορά εργασίας.

Αυξήθηκε η καταγεγραμμένη ανεργία

Η διαδικασία νομιμοποίησης επηρέασε και τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας, καθώς αρκετοί από όσους απέκτησαν δικαίωμα εργασίας προχώρησαν στην εγγραφή τους στις υπηρεσίες απασχόλησης.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε κατά 19.517 άτομα τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο, φτάνοντας συνολικά τους 2.311.499, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Από τους νέους εγγεγραμμένους ανέργους, οι 15.535 ήταν αλλοδαποί και οι 3.982 Ισπανοί. Η αύξηση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ένταξη περισσότερων μεταναστών στα επίσημα μητρώα αναζήτησης εργασίας μετά τη νομιμοποίησή τους.

Παρότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε μήνα Ιούλιο εδώ και πάνω από μία δεκαετία, σε μια περίοδο όπου συνήθως παρατηρείται μείωση, ο συνολικός αριθμός των ανέργων παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007.

Το υπουργείο Εργασίας, υπό την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιολάντα Ντίαθ, εμφανίζεται καθησυχαστικό, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως σε διοικητικό αποτέλεσμα της διαδικασίας νομιμοποίησης. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι παρόμοιο φαινόμενο είχε καταγραφεί και το 2005, πριν η κατάσταση εξομαλυνθεί τους επόμενους μήνες.

Πτώση στην εκπαίδευση και τον αγροτικό τομέα

Πέρα από την επίδραση της νομιμοποίησης μεταναστών, η πορεία της αγοράς εργασίας ακολούθησε και τα συνηθισμένα εποχικά χαρακτηριστικά του Ιουλίου.

Ο κλάδος της εκπαίδευσης κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, με 124.506 λιγότερους ασφαλισμένους σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς. Σημαντική μείωση σημειώθηκε επίσης στο ειδικό καθεστώς των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, όπου χάθηκαν 40.605 ασφαλισμένοι.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους κλάδους της υγείας, του εμπορίου και της εστίασης, οι οποίοι πρόσθεσαν περίπου 57.500, 50.100 και 24.000 εργαζομένους αντίστοιχα.

Θετική ήταν και η εικόνα στη βιομηχανία και τις κατασκευές, με αύξηση 13.124 και 10.741 εργαζομένων αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να ξεχωρίζει σε ετήσια βάση, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε κατά 7,2% μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, έναντι μέσης αύξησης 3% στο σύνολο της αγοράς εργασίας.

Πιέσεις σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας

Αρνητική ήταν η εικόνα σε ορισμένους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, παρά το γεγονός ότι αποτελούν προτεραιότητα για την αναπτυξιακή στρατηγική της ισπανικής κυβέρνησης.

Οι επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες έχασαν σχεδόν 5.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, ενώ οι τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής μειώθηκαν κατά 2.177 εργαζομένους.

Υποτονική παρέμεινε και η εικόνα στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, έναν κλάδο που παραδοσιακά αποτελεί σημαντική πηγή νέων θέσεων εργασίας. Μετά τη χαμηλή επίδοση του δεύτερου τριμήνου, ο κλάδος πρόσθεσε μόλις 3.600 ασφαλισμένους τον Ιούλιο.

Στο 38,9% οι νέες συμβάσεις αορίστου χρόνου

Η ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας παρέμεινε σχετικά σταθερή, καθώς το 38,9% των συμβάσεων που υπογράφηκαν τον Ιούλιο ήταν αορίστου χρόνου.

Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2026, ωστόσο θεωρείται φυσιολογικό για τον Ιούλιο και ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο περσινό επίπεδο.

Τουριστικές περιοχές στην κορυφή – Απώλειες στη Μαδρίτη

Η αύξηση της απασχόλησης δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις ισπανικές περιφέρειες.

Οι Βαλεαρίδες Νήσοι σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, λόγω της τουριστικής περιόδου, προσθέτοντας 15.843 ασφαλισμένους, αύξηση 2,3% μέσα σε έναν μήνα.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Καταλονία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, με 16.529 νέους εργαζομένους, αν και λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους της αγοράς εργασίας της η μηνιαία άνοδος περιορίστηκε στο 0,4%.

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν επίσης η Κανταβρία, με σχεδόν 6.000 νέους ασφαλισμένους και αύξηση 2,4%, καθώς και η Γαλικία, όπου προστέθηκαν περίπου 13.000 εργαζόμενοι, καταγράφοντας άνοδο 1,1%.

Αντίθετα, η Μαδρίτη, που συνήθως συγκαταλέγεται στις πιο δυναμικές περιοχές της χώρας σε όρους απασχόλησης, έχασε 25.808 ασφαλισμένους τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης στον εκπαιδευτικό κλάδο.