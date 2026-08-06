Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Νέο «άλμα» σημείωσαν το βράδυ της Πέμπτης (6/8) οι τιμές του αργού πετρελαίου μετά τη διαρροή πως το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει νομοσχέδιο για απαγόρευση της διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ στο ίδιο κείμενο προβλέπεται και η επιβολή προστίμου – ίσου με το 20% της αξίας των φορτίων των πλοίων – σε όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς.

Η είδηση μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Fars που επικαλείται δηλώσεις Ιρανού βουλευτή και συνέπεσε με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, σχετικά με τους όρους που θέτει η Τεχεράνη στις ΗΠΑ για την επίτευξη μίας νέας συμφωνίας, η οποία – όπως είπε ο ίδιος – δεν θα είναι συνέχεια της συμφωνίας του Ιουνίου, αλλά θα βασίζεται σε ένα εντελώς «νέο μοντέλο».

Με φόντο τις ειδήσεις αυτές, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν πάνω από 3%. Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό WTI «παίζει» πλέον γύρω στα 77,80 δολάρια με άνοδο κοντά στο 3,4%, ενώ το Brent κινείται στα 83 δολάρια με κέρδη της τάξης του 4,5%.

«Οι επενδυτές στην αγορά πετρελαίου παραμένουν προσηλωμένοι στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και όσο παρατείνονται οι καθυστερήσεις, τόσο αυξάνεται η ανοδική πίεση στις τιμές», δήλωσε ο Dennis Kissler, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial.

Ανησυχίες πυροδοτούν και οι Χούθι

Την ίδια στιγμή, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία στις περιοχές Μαρίμπ και Χαντραμάουτ, προκαλώντας –σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους– εκατοντάδες απώλειες και καταστρέφοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες οπλισμού και οχήματα.

Μία ημέρα πριν (Τετάρτη, 5/8), είχαν ανακοινώσει πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, ενός κοντά στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και ενός ακόμη στον Κόλπο του Άντεν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Roberto Cominotto, αναλυτής της Julius Baer, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής οι επιθέσεις των Χούθι δεν έχουν προκαλέσει σημαντική διαταραχή στον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποιώντας όμως ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει εάν οι επιθέσεις κλιμακωθούν περαιτέρω.

«Η αγορά κινείται ανοδικά και πτωτικά ανάλογα με την ένταση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν σημαντική εξέλιξη, καθώς υπενθυμίζουν ότι και η θαλάσσια οδός της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό απειλή», ανέφερε από την πλευρά του ο John Kilduff, εταίρος της Again Capital.

Στο μεταξύ, η Saudi Aramco προχώρησε σε μικρή μείωση της επίσημης τιμής πώλησης του αργού Arab Light προς την Ασία για τον Σεπτέμβριο.