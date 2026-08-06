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ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου
Ειδήσεις
23:12 - 06 Αυγ 2026

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Reporter.gr Newsroom
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Η αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε, με κομματική ψηφοφορία, την παραπομπή του πρώην κορυφαίου αξιωματούχου δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, για πιθανή περιφρόνηση του Κογκρέσου, έπειτα από την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας της Covid-19.  

Μετά την απόφαση της επιτροπής, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα εξετάσει εάν θα ασκήσει ποινική δίωξη για μη συμμόρφωση με κλήτευση του Κογκρέσου. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν το υπουργείο θα προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Κατά την κατάθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα, ο Φάουτσι επικαλέστηκε περισσότερες από 100 φορές το συνταγματικό του δικαίωμα να μη δώσει απαντήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτοενοχοποίησή του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε απονείμει στον Φάουτσι προεδρική χάρη την τελευταία ημέρα της θητείας του, το 2025, πριν ασκηθεί οποιαδήποτε ομοσπονδιακή δίωξη. Η χάρη καλύπτει ενέργειες που αφορούν την περίοδο 2014-2025 και τον προστατεύει από ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, ο πρώην αξιωματούχος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για πράξεις που φέρονται να έγιναν μετά το 2025, μεταξύ των οποίων και η πιθανή περιφρόνηση του Κογκρέσου. Παράλληλα, εξακολουθεί να είναι πιθανή η δίωξή του από πολιτειακές ή τοπικές αρχές για υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της προεδρικής χάρης.

«Ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από τον Άντονι Φάουτσι να απαντήσει στις ερωτήσεις. Εκείνος αρνήθηκε», δήλωσε πριν από την ψηφοφορία ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Κεντάκι, Ραντ Πολ.

«Αυτό είναι το θέμα για το οποίο ψηφίζουμε σήμερα — όχι οι απόψεις του, ούτε οι πολιτικές του, ούτε όσα είπε από το βήμα πριν από έξι χρόνια», ανέφερε.

«Ψηφίζουμε για το αν ένας μάρτυρας που έχει λάβει το ευεργέτημα μιας ομοσπονδιακής προεδρικής χάρης μπορεί να διαταχθεί από αυτή την επιτροπή να απαντήσει σε ερωτήσεις και στη συνέχεια να αγνοήσει αυτή την εντολή χωρίς καμία συνέπεια», πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 00:04
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