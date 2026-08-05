ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 44.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP. Η επίδοση αυτή είναι αισθητά χαμηλότερη τόσο από τις αναθεωρημένες 95.000 θέσεις του Ιουνίου όσο και από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση κατά 75.000 θέσεις.

Η ενίσχυση της απασχόλησης προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τον κλάδο των υπηρεσιών, όπου δημιουργήθηκαν 47.000 νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγαθών κατέγραψαν καθαρή μείωση 3.000 θέσεων.

Στο μέτωπο των μισθών, οι εργαζόμενοι που παρέμειναν στην ίδια θέση είδαν τις αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 4,4% σε ετήσια βάση, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Για όσους άλλαξαν εργοδότη, οι αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 7%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2025.

«Οι εργαζόμενοι που αλλάζουν εργασία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις οικονομικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο και η ταχεία αύξηση των αποδοχών τους υποδηλώνει περιορισμούς στην προσφορά εργατικού δυναμικού σε ορισμένα τμήματα της αγοράς εργασίας», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον.

Η δημοσίευση της έκθεσης της ADP προηγείται κατά δύο ημέρες των επίσημων στοιχείων για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα που θα ανακοινώσει το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones, η επίσημη έκθεση αναμένεται να δείξει ότι δημιουργήθηκαν 83.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, έναντι 57.000 τον Ιούνιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει στο 4,2%.