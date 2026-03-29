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Ο Σαλάχ φεύγει, αλλά οι μεγάλες αγάπες δεν τελειώνουν ποτέ
Magazino
16:42 - 29 Μαρ 2026

Ο Σαλάχ φεύγει, αλλά οι μεγάλες αγάπες δεν τελειώνουν ποτέ

Νικόλας Μπεγέτης
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Η αποχώρηση του Mo Salah το ερχόμενο καλοκαίρι από τη Liverpool, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, όχι μόνο για τους Reds, αλλά και για την ιστορία του Αγγλικού Ποδοσφαίρου.

15 Αυγούστου 2025

Ο Salah με δικό του γκολ απέναντι στην Bournemouth (4-2) «σφράγισε» το πρώτο τρίποντο της ομάδας του για τη νέα σαιζόν. Παράλληλα, σημείωσε ένα μοναδικό επίτευγμα, καθώς σκόραρε για 10η συνεχόμενη χρονιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Στο τέλος της αναμέτρησης, -με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να έχουν ήδη αναχωρήσει για τα αποδυτήρια-, ο Αιγύπτιος θα σταθεί μόνος του μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών (Kop End).

Με δάκρυα στα μάτια, θα παραμείνει εκεί για λίγη ώρα καταχειροκροτούμενος ακούγοντάς τους να τραγουδούν για τον αδικοχαμένο συμπαίκτη και φίλο του Diogo Jota, όπου έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε τροχαίο τον περασμένο Ιούλιο.

Μια στιγμή ανακούφισης στην εργασία του πένθους.

{https://youtube.com/shorts/2xXXtPxhf8U?si=cvDFC7h9m_7Qb1pp}

Όπως είναι φυσιολογικό, ο αδόκητος χαμός του Jota, επηρέασε τόσο την απόδοση της ομάδας, όσο και του ίδιου. Είναι επίσης γεγονός ότι η σχέση του με τη διοίκηση, όπως και με τον προπονητή, Arne Slot «δοκιμάστηκε» αρκετά φέτος.

Η ανακοίνωση λοιπόν του «διαζυγίου» Liverpool Salah στοχεύει ουσιαστικά να κλείσει ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο με τον τρόπο που αρμόζει.

Να δοθεί δηλαδή η ευκαιρία σε όλες τις πλευρές (σύλλογος, οπαδοί) να αποχαιρετίσουν ένα θρύλο όπως του αξίζει.

Τα ασύλληπτα ρεκόρ

Ο Salah έγραψε ιστορία από την πρώτη του κιόλας χρονιά. Με 32 τέρματα στην πρώτη του σαιζόν με τα «κόκκινα», ο Αιγύπτιος άσος κατέρριψε τότε το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε μια σαιζόν στο πρωτάθλημα (από τότε που στο θεσμό συμμετέχουν 20 ομάδες).

Το «χρυσό παπούτσι» θα το κατακτήσει άλλες τρεις φορές (2018-2019, 2021-2022, 2024-2025).

Συνολικά, ο Αιγύπτιος έχει σκοράρει -μέχρι στιγμής- 191 φορές στο πρωτάθλημα, γεγονός που τον κατατάσσει 4ο στην ιστορία της Premier League, έχοντας ξεπεράσει θρύλους του αθλήματος, όπως οι Thierry Henry, Frank Lampard και Sergio Agüero.

Την ίδια στιγμή, έχει «μοιράσει» 93 ασίστ, κάτι που -με τα μέχρι στιγμής δεδομένα- τον κατατάσσει στην 7η θέση της ιστορίας του θεσμού, έχοντας ήδη ξεπεράσει το μυθικό αρχηγό της ομάδας Steven Gerrard και «κυνηγώντας» το Dennis Bergkamp (94).

Έξοδος από τα «Πέτρινα Χρόνια»

Η συμβολή του Salah στην επαναφορά της Liverpool στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Αιγύπτιος σταρ θα οδηγήσει τους Reds σε τρεις τελικούς Champions League, (2018, 2019, 2022), βοηθώντας την ομάδα να φτάσει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης (2019).

Το σπουδαιότερο όμως είναι ίσως ότι είχε καθοριστική συνεισφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά έπειτα από τριάντα χρόνια τη σαιζόν 2019-2020, «σπάζοντας» μια κατάρα που στοίχειωνε για χρόνια την κόκκινη πλευρά του Liverpool.

Ο Αιγύπτιος θα κατακτήσει συνολικά όλα τα τρόπαια με τους Reds:

2 Premier League

1 Champions League

1 FA Cup

2 Carabao Cup

1 UEFA Super Cup

1 FIFA Club World Cup

2 Community Shield

“Steets Won’t Forget”

Η συνεισφορά του Αιγύπτιου θεωρείται επίσης κομβική και σε κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο νησί, η παρουσία του στους Reds μείωσε τα περιστατικά ισλαμοφοβίας στο Liverpool, όπως επίσης και τις επιθέσεις στο μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής.

Η αποχώρηση του Salah από τη Liverpool σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Premier League και συγκεκριμένα της επικής ποδοσφαιρικής κόντρας μεταξύ της Manchester City του Pep Guardiola και της Liverpool του Jürgen Klopp που μονοπώλησε για χρόνια το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού.

Η σαιζόν θα ολοκληρωθεί σίγουρα με τον τρόπο που άρχισε. Με πολλή συγκίνηση στο Anfield. Δεν ξέρουμε αν ο Salah μας επιφυλάσσει κάποια ακόμη «έκπληξη» πριν την τελευταία του παράσταση, προκειμένου να «απαλύνει» κάπως τον αποχωρισμό. Ωστόσο, ένα πράγμα κρίνεται να αναγκαίο να ειπωθεί.

Ο Salah είναι ο σπουδαιότερος παίκτης της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, στεκόμενος αντάξια πλάι σε Kenny Daglish και Ian Rush.

“Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah,

Running down the wing,

Salah, the Egyptian King”

Βαθιά υπόκλιση.

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