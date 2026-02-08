Τέλος εποχής στην Washington Post: Παραιτείται ο CEO λίγες ημέρες μετά τις μαζικές απολύσεις
11:00 - 08 Φεβ 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος και εκδότης της Washington Post, Γουίλιαμ Λιούις, φέρεται να αποχωρεί από τη θέση του, μόλις λίγες ημέρες μετά την απόλυση εκατοντάδων εργαζομένων στη θρυλική εφημερίδα.

Σύμφωνα με αναφορές δημοσιογράφων της Washington Post στα social media, ο Λιούις ανακοίνωσε την απόφασή του με εσωτερικό υπόμνημα προς το προσωπικό το Σάββατο, αντίγραφα του οποίου κυκλοφόρησαν διαδικτυακά.

«Ύστερα από δύο χρόνια μετασχηματισμού στην Washington Post, θεωρώ πως τώρα είναι η σωστή στιγμή να κάνω στην άκρη», φέρεται να έγραψε. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζεφ Μπέζος για τη στήριξη και την ηγεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Ο οργανισμός δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ιδιοκτήτη».

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και ιδιοκτήτης της εφημερίδας, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική μετά τις απολύσεις περίπου 300 δημοσιογράφων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Στο ίδιο υπόμνημα, ο Λιούις αναγνώρισε πως κατά τη διάρκεια της θητείας του ελήφθησαν «δύσκολες αποφάσεις» με στόχο —όπως είπε— τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας της εφημερίδας και της συνέχισης της παραγωγής «υψηλής ποιότητας, ακομμάτιστης δημοσιογραφίας» για τα επόμενα χρόνια.

Η Washington Post ανακοίνωσε ότι ο σημερινός οικονομικός διευθυντής της, Τζεφ Ντ’Ονόφριο —πρώην CEO του Tumblr— αναλαμβάνει άμεσα χρέη μεταβατικού εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με το CNN.

Σε δικό του μήνυμα προς το προσωπικό, ο Ντ’Ονόφριο δήλωσε ότι είναι «τιμή» του να ηγηθεί της εφημερίδας «προς ένα βιώσιμο και επιτυχημένο μέλλον, με τη δύναμη της δημοσιογραφίας μας ως πυξίδα».

Καμία από τις δύο ανακοινώσεις δεν αναφέρει εάν ο Λιούις θα παραμείνει για μεταβατική περίοδο.

Ο Μπέζος, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τις απολύσεις, δήλωσε το Σάββατο:
«Η Washington Post έχει μια ζωτικής σημασίας δημοσιογραφική αποστολή και μια εξαιρετική ευκαιρία μπροστά της. Κάθε μέρα, οι αναγνώστες μας μάς δείχνουν τον δρόμο προς την επιτυχία. Τα δεδομένα μάς λένε τι έχει αξία και πού πρέπει να εστιάσουμε».

Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφοι της εφημερίδας ανέφεραν ότι δεν είχαν καμία επικοινωνία με τον Λιούις πριν ή μετά τις απολύσεις, ενώ εκείνος εθεάθη σε κοσμική εκδήλωση ενόψει του Super Bowl.

Η αποχώρησή του φαίνεται να προκάλεσε ανακούφιση σε μερίδα πρώην και νυν εργαζομένων. Ο πρώην αθλητικός συντάκτης της Washington Post, Ματ Μπόνεστιλ, έγραψε στο X:
«Αυτό που κατάφερε ο Γουίλ Λιούις στη Washington Post θα ήταν εντυπωσιακό, αν δεν ήταν τόσο καταθλιπτικό. Μέσα σε λίγα χρόνια, έχασε εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές, κατέστρεψε τη φήμη της εφημερίδας και τελικά αποψίλωσε το newsroom για ένα προϊόν που κανείς δεν ζήτησε».

Και κατέληξε: «Είναι μια παταγώδης αποτυχία και θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται δημοσιογραφικά ως τέτοια».

