Ρωσία: Προετοιμασίες για «μαζικές επιθέσεις» στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Σε προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων, μεγάλης κλίμακας επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας προχώρησε η Ρωσία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις των δύο πλευρών έχουν ενταθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στο Telegram, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για «μαζικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις του ουκρανικού ενεργειακού τομέα.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας, τις οποίες χαρακτηρίζει πλήγματα κατά μη στρατιωτικών υποδομών, καθώς και κατά εγκαταστάσεων του ρωσικού πετρελαϊκού και ενεργειακού τομέα.

Η ρωσική ανακοίνωση δεν διευκρινίζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή την έκταση των επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τη Μόσχα, βρίσκονται υπό προετοιμασία.

Οι σχετικές αναφορές έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων εκατέρωθεν πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, με τις εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας να αποτελούν επανειλημμένα στόχο κατά τη διάρκεια του πολέμου.