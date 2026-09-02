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Αττικά Πολυκαταστήματα: Αύξηση τζίρου 7% στο α’ εξάμηνο – Στα €43,2 εκατ. το μικτό κέρδος
Επιχειρήσεις
09:35 - 02 Σεπ 2026

Αττικά Πολυκαταστήματα: Αύξηση τζίρου 7% στο α’ εξάμηνο – Στα €43,2 εκατ. το μικτό κέρδος

Reporter.gr Newsroom
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Η Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία και κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 7% στα €113,6 εκατ.  και αύξηση 4,7% στα Συγκρίσιμα Κέρδη μετά από Φόρους που διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκατ., ενισχύοντας συνολικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Κύρια Οικονομικά Μεγέθη Α΄Εξαμήνου 2026:

  • Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €113,6 εκατ. (+7%) έναντι €106,3 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2025, καταγράφοντας αδιάλειπτη ανοδική τάση καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
  • Το Μικτό Κέρδος ανήλθε σε €43,2 εκατ. (+7%), με μικτό περιθώριο 38%.
  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €12,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 3% συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο 2025.
  • Τα Συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €10,4 εκατ. (+2%).
  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ανήλθαν σε €9,1 εκατ. (+4,5%) έναντι €8,7 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2025.
  • Συγκρίσιμα Κέρδη μετά Φόρων (EAT) ανήλθαν σε €7,1 εκατ. (+5%) έναντι €6,8 εκατ. το Εξάμηνο 2025.
  • Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €3,6 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις καρτών ύψους €8,8 εκατ. (βάσει στοιχείων στις 30.06.2026).

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα και αποτυπώνουν την ωρίμανση των επενδύσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Με έμφαση στην αναβάθμιση των φυσικών καταστημάτων και στη συνεχή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), η Αττικά Πολυκαταστήματα ενισχύει τη συνολική παρουσία της στην αγορά. Παράλληλα, ο εμπλουτισμός της προϊοντικής πρότασης με νέες μάρκες και κωδικούς διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και ενδυναμώνει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση.

Σχολιάζοντας τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, κ. Δημοσθένης Μπούμης, ανέφερε: «Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του Α΄εξαμήνου του 2026, σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Η διοίκηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, στη συνεχή εξέλιξη και στην ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Με ισχυρή θέση στην αγορά και μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία και να διαμορφώνουμε ισχυρές προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Αττικά Πολυκαταστήματα

Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του δικτύου φυσικών καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop):

Καταστήματα

Κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026, το δίκτυο φυσικών καταστημάτων συνέχισε τη θετική του πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική του πρόταση με την προσθήκη περισσότερων από 60 νέων brands.

Οι πωλήσεις του δικτύου αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με την επισκεψιμότητα να διατηρείται σταθερή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 3,6%, ενώ η μέση αξία συναλλαγής ενισχύθηκε κατά 2,5%, αποτυπώνοντας τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στη διευρυμένη προϊοντική πρόταση και τη συνολική αγοραστική εμπειρία που προσφέρουν τα καταστήματα.

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εμπορικής δραστηριότητας αποτυπώνεται και στην άνοδο του conversion rate, που είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των συναλλαγών και της επισκεψιμότητας, το οποίο διαμορφώθηκε σε 37%, έναντι 35,5% το 2025.

Θετική ήταν και η πορεία των πωλήσεων Tax Free προς πελάτες από τρίτες χώρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 2%, παρά την επιβράδυνση που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω των επικρατουσών γεωπολιτικών συνθηκών. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις Tax Free αντιστοιχούν πλέον στο 10,5% των συνολικών πωλήσεων.

Εshop

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή του ψηφιακού καναλιού στη συνολική δραστηριότητα της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Ο συνεχής εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας, η οποία ξεπερνάει τους 60.000 κωδικούς, διεύρυνε σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για τους καταναλωτές και συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2025, ενώ αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ενισχύθηκε κατά 22%.

Η θετική εξέλιξη των βασικών λειτουργικών δεικτών, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), αναδεικνύει τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική διασύνδεση των φυσικών και ψηφιακών σημείων επαφής με τον πελάτη.

Επιπλέον, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό των υποστηρικτικών της λειτουργιών. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στην εγκατάσταση νέου ταμειακού συστήματος, στην ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των εφαρμογών CRM και Loyalty, καθώς και στη μετάβαση σε μοντέλο 3PL (Third-Party Logistics) για τη διαχείριση των λειτουργιών Logistics. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στη διαρκή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας και της εξυπηρέτησης και πιστότητας των πελατών.

Κυριότερες εξελίξεις Α’ Εξαμήνου:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Προσφορά των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε., εταιρείας χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση αποτυπώθηκε στην υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς κατά 3,9 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε σε €3,20 ανά μετοχή ενώ συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα και ενισχύοντας την παρουσία τους στην ελληνική επιχειρηματική και επενδυτική αγορά.

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