Η Γη ξεπερνά το όριο του 1,5°C «μέσα στα επόμενα χρόνια» – Καμπανάκι από τον ΟΗΕ

Η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει το κρίσιμο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου «μέσα στα επόμενα χρόνια», ανακοίνωσε την Τετάρτη το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), προειδοποιώντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα και θα εντείνει την πίεση στα οικοσυστήματα, τους παγετώνες και τις παράκτιες πόλεις που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο.

Το UNEP ανέφερε ότι η επαναφορά της ανόδου της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C είναι «δυνατή, αλλά εξαιρετικά αβέβαιη» και θα απαιτούσε ταχεία μείωση των εκπομπών, καθώς και παρεμβάσεις για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκεται ήδη στην ατμόσφαιρα.

Τι προβλέπει η έκθεση

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας εντός του ορίου του 1,5°C, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Με την «υπέρβαση» του ορίου να θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανή, οι χώρες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον περιορισμό του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τον 1,5°C, ανέφερε το UNEP στην έκθεσή του.

«Κάθε χρόνος καθυστέρησης και κάθε κλάσμα του βαθμού πάνω από τον 1,5°C αυξάνει τους κινδύνους και καθιστά την ανάκαμψη δυσκολότερη, ενώ είναι πιθανές μη αναστρέψιμες απώλειες ακόμη και αν οι θερμοκρασίες μειωθούν αργότερα», αναφέρει η έκθεση.

Το πιο αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας θα κορυφωθεί στους 1,8°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, εφόσον εφαρμοστούν όλες οι υφιστάμενες εθνικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, είναι πιθανό η άνοδος να είναι πολύ μεγαλύτερη, προσθέτει η έκθεση.

«Με βάση τις σημερινές πολιτικές, η διάμεση προβλεπόμενη παγκόσμια υπερθέρμανση φτάνει περίπου τους 2,6°C έως το 2100», αναφέρει.

Το UNEP σημειώνει ότι τα μέτρα απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα (CDR) — μεταξύ άλλων και μέσω της φύτευσης νέων δασών — θα είναι «κρίσιμα» για τον έλεγχο της ανόδου της θερμοκρασίας, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις δραστικές μειώσεις των σημερινών εκπομπών.