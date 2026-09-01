Ευρωζώνη: Στο 3,3% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Άλμα στο 3,7% για την Ελλάδα

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Επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, καταγράφει η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, με τις ενεργειακές τιμές να ασκούν αυξημένες πιέσεις. Ακόμη εντονότερη ήταν η αύξηση του ρυθμού ανόδου των τιμών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι 2,9% τον Ιούλιο.

Η επίδοση ήταν ευθυγραμμισμένη με τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 3,3%.

Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η εικόνα ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΔΤΚ ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν σημαντικά μέσα σε έναν μήνα, με την ελληνική επίδοση να διαμορφώνεται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Μικρή υποχώρηση του δομικού πληθωρισμού

Σε πιο θετικό τόνο κινήθηκε, πάντως, η εικόνα σε επίπεδο δομικού πληθωρισμού.

Ο δομικός δείκτης, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των νωπών τροφίμων, παρουσίασε οριακή υποχώρηση τον Αύγουστο, εξέλιξη που δεν είχε προβλεφθεί από την αγορά.

Συγκεκριμένα, ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, από 2,5% προηγουμένως.

Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ότι ο δομικός πληθωρισμός θα παρέμενε αμετάβλητος στο 2,5%.