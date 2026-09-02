Τα πρώτα δύσκολα για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξακολουθούν να αιωρούνται για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι η στελέχωσή της. Σε πρώτη φάση, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε στην ανάδειξη νέων προσώπων στην πολιτική, με τη Θεώνη Κουφονικολάκου και τον κοινωνιολόγο Γιώργο Σιακαντάρη να αποτελούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Οι δύο παρουσίες, ωστόσο, αναδεικνύουν και διαφορετικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί το νέο εγχείρημα του Τσίπρα, από την επικοινωνιακή του γραμμή και τις θέσεις του μέχρι τα πρόσωπα που θα το πλαισιώσουν.

Για την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, προκλήθηκε αρκετός ντόρος το τελευταίο διάστημα για την απουσία της από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Είναι δε χαρακτηριστικό πως οι εκπρόσωποι Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εξακολουθούσαν, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ανάπαυλας, να έχουν τακτική παρουσία στον Τύπο, κάτι που δεν ίσχυε για την κ. Κουφονικολάκου.

Στην ίδια φαίνεται να χρεώνονται επικοινωνιακές αδυναμίες της ΕΛΑΣ, η οποία, παρά την κατάληψη της δεύτερης θέσης από το ΠΑΣΟΚ, δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι σε θέση να απειλήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Δύο θεωρούνται τα κύρια «στραβοπατήματά» της.

Νετανιάχου και χρέη κομμάτων

Το πρώτο ήταν η δήλωσή της σε τηλεοπτική της παρουσία στο ONE ότι, εφόσον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκεπτόταν τη χώρα μας, η ΕΛΑΣ θα απαιτούσε να εφαρμοστεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η απαίτηση αυτή φέρεται να μην ειπώθηκε σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, παρά την καταδίκη των ενεργειών του Νετανιάχου, δεν έχει αμφισβητήσει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ.

Ένα δεύτερο «αυτογκόλ» της εκπροσώπου Τύπου ήταν το μέτωπο που άνοιξε με το ΠΑΣΟΚ για τα χρέη του στα τέλη Ιουλίου, σε μία περίοδο όπου η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με μεγάλες εστίες πυρκαγιών. «Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες», υπογράμμισε μέσω ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ η κ. Κουφονικολάκου αναφερόμενη στα χρέη της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, απάντησε επιθετικά, επισημαίνοντας ότι τα χρέη του είναι ρυθμισμένα και καλώντας την ΕΛΑΣ να δημοσιοποιήσει τις πηγές της χρηματοδότησής της. Σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ο κ. Τσίπρας υποβάθμισε τη συζήτηση που άνοιξε η κ. Κουφονικολάκου, περιόρισε τα βέλη για τα χρέη στη Νέα Δημοκρατία. Επιχείρησε ακόμη να ρίξει τους τόνους απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη, περιοριζόμενος σε κάποιες ήπιες αιχμές, αλλά αδειάζοντας ουσιαστικά το στέλεχός του.

Τα δύο αυτά περιστατικά φανερώνουν ζητήματα εσωτερικής συνεννόησης και χάραξης γραμμής που υπάρχουν στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου, τα οργανωτικά δεν ήταν ποτέ το δυνατό χαρτί. Όταν, όμως, σε δύο κομβικά ζητήματα που ενδιαφέρουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας παρατηρούνται διαφορετικές γραμμές ανάμεσα στον πρόεδρο και την εκπρόσωπο, προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά για το ποια είναι τελικά η πολιτική γραμμή του νέου σχήματος.

Θολό το μήνυμα του κόμματος

Αυτό φαίνεται να αναγνωρίζει και ο πρωτεργάτης του «Μανιφέστου», Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος είχε προκαλέσει έκπληξη όταν συστρατεύτηκε προ μηνών με τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγο κάποιες επικοινωνιακές αστοχίες του, λίγο η δημόσια τοποθέτησή του υπέρ του Νίκου Μπίστη και της πιο μετριοπαθούς στάσης του απέναντι στα ελληνοτουρκικά, φέρεται να τον απομάκρυναν από τον στενό πυρήνα του κόμματος.

Ο κοινωνιολόγος και συγγραφέας εξακολουθεί να έχει δημόσια παρουσία, κατά βάση στον ρόλο του σχολιαστή, όπως προηγουμένως, στηρίζοντας την ΕΛΑΣ, αλλά με πιο κριτική διάθεση. Σε άρθρο του στα ΝΕΑ απέρριψε το δίπολο «Εμείς ή εσείς» που προωθούν φίλοι του νέου εγχειρήματος, καθώς και την προσωπολατρεία και τον στείρο «αντιμητσοτακισμό».

Σε παρουσία του στο MEGA News την Κυριακή (30/8) εξέφρασε τη διαφωνία του για τον χειρισμό της ΕΛΑΣ αναφορικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, προσθέτοντας όμως ότι οι αντιθέσεις εντός των κομμάτων τα αναζωογονούν και ότι προσθέτουν πλούτο.

Στο ONE υπερασπίστηκε τη Δευτέρα (31/8) τη Θεώνη Κουφονικολάκου για τις αιχμές που δέχεται από το εσωτερικό της ΕΛΑΣ, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για συγκροτημένο πρόσωπο. Παραδέχτηκε, όμως, ταυτόχρονα ότι ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στο μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο νέος φορέας.

Ο κίνδυνος του ΣΥΡΙΖΑ 2.0

Τα δύσκολα τώρα ξεκινούν για την ΕΛΑΣ, η οποία καλείται να ξεδιαλύνει τα διάφορα θολά σημεία των θέσεών της. Ο Αλέξης Τσίπρας καλείται επίσης να χειριστεί το ζήτημα του κατά πόσο θα δεχτεί στο κόμμα πρώην συνοδοιπόρους του. Τα στελέχη που έχει μέχρι στιγμής στις τάξεις του είναι, στην πλειονότητά τους, άπειρα και με ελάχιστη εμπειρία στη δημόσια σφαίρα και στον προεκλογικό αγώνα. Επιπλέον, αν αρχίσει να δέχεται μεγάλο αριθμό πρώην συντρόφων του, ιδίως βουλευτών, ενδέχεται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός «ΣΥΡΙΖΑ 2.0», κάτι το οποίο θέλει να αποφύγει ο πρώην πρωθυπουργός. Μια τέτοια εξέλιξη θα ερχόταν σε σύγκρουση με το προφίλ της ανανέωσης και του καινούριου που επιχειρεί να λανσάρει. Η λύση που προκρίνεται προς το παρόν φαίνεται να είναι οι στοχευμένες προσθήκες τέως στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Από εκεί και πέρα, αναμένεται με ενδιαφέρον η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, προς το παρόν, η κουβέντα περιορίζεται περισσότερο στο «θεσμικό ατόπημα» που του καταλογίζεται, να τοποθετηθεί δηλαδή πριν από τις ομιλίες του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, και λιγότερο για τις προτάσεις που θα παρουσιάσει. Σε κάθε περίπτωση, στην ΕΛΑΣ ευελπιστούν ότι η διπλή παρουσία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη θα δώσει μια παραπάνω ώθηση στο νεοσύστατο σχήμα.