Ασιατικές αγορές: Sell off με τον Nikkei στο -2,8% και τον Kospi στο -3,6%

Σε πτωτική τροχιά βρέθηκαν την Τετάρτη (2/9) οι ασιατικές αγορές, με τον Nikkei και τον Kospi να σημειώνουν βαριές απώλειες, καθώς η εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων εντείνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Πιο αναλυτικά, στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε 2,80%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 2,18%. Ακόμη χειρότερη μέρα ήταν η σημερινή για τον Kospi της Νότιας Κορέας που έχασε 3,59%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 1,49%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε απώλειες 1,17%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 0,96%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε πτώση 1,25%.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινούνταν σχεδόν αμετάβλητα νωρίς την Τετάρτη, μετά την τρίτη διαδοχική πτώση της Wall Street, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου επιβάρυναν το κλίμα.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύονταν κατά 24 μονάδες, ή σχεδόν 0,1%. Τα futures του S&P 500 σημείωναν οριακή πτώση, ενώ τα futures του Nasdaq 100 υποχωρούσαν λίγο λιγότερο από 0,1%.

Ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 400 μονάδες, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές άσκησαν σημαντικές πιέσεις στην αγορά, με τον Nasdaq Composite να υποχωρεί περίπου 1%.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) ξεπέρασε σήμερα τα 90 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου. Η άνοδος σημειώθηκε καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανησυχίες ότι η σύγκρουση ενδέχεται να κλιμακωθεί εκ νέου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2025. Η νέα άνοδος αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του παγκόσμιου sell-off στην αγορά ομολόγων, το οποίο ορισμένοι επενδυτές φοβούνται ότι θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις παρόμοιες με εκείνες της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης του 1997.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις αποδεικνύονται η αχίλλειος πτέρνα της χρηματιστηριακής αγοράς», δήλωσε ο Thierry Wizman, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group. «Αναγκάζουν τους αναλυτές να προεξοφλούν με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα υψηλότερα μελλοντικά κέρδη, οδηγώντας έτσι τους δείκτες [τιμής προς κέρδη] σε χαμηλότερα επίπεδα».

Οι επενδυτές αναμένουν την Τετάρτη τα στοιχεία της ADP για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Αύγουστο. Παράλληλα, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα στοιχεία για τα εταιρικά κέρδη στον μεταποιητικό κλάδο, καθώς και η Έκθεση Beige Book της Federal Reserve.

Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τα αποτελέσματα των Hewlett Packard Enterprise, Snowflake και Broadcom.

Η Nokia επιστρέφει στον Stoxx 50 – Εκτός η Volkswagen

Η Nokia αναμένεται να επιστρέψει στον δείκτη Stoxx 50 αργότερα μέσα στον μήνα, με τη Volkswagen να αναμένεται να χάσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό δείκτη των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Η μετοχή της φινλανδικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών έφτασε σε υψηλό 18 ετών τον Ιούνιο, έχοντας διπλασιάσει την αξία της από την αρχή του έτους.

Αντίθετα, η Volkswagen έχει υποχωρήσει περίπου 30% από τις αρχές του έτους, καθώς ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα και μια μεγάλη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε σχέδια για τερματισμό της παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034.