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Κωνσταντινούπολη: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων – Έρευνες για 10 μέλη πληρώματος
Ειδήσεις
09:50 - 02 Σεπ 2026

Κωνσταντινούπολη: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων – Έρευνες για 10 μέλη πληρώματος

Reporter.gr Newsroom
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Σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων σημειώθηκε σήμερα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής και ελικόπτερο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όπως έγινε γνωστό, στο ένα από τα δύο πλοία δεν έχει εντοπιστεί εμφανής ζημιά.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο δεύτερο πλοίο, καθώς οι τουρκικές αρχές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουν με τα 10 μέλη του πληρώματός του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κυβερνείου της Κωνσταντινούπολης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου, 18 ναυτικά μίλια νότια της Σιλιβρίας. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν το τουρκικής σημαίας εμπορικό πλοίο Alsu, το οποίο έπλεε από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και το επίσης τουρκικής σημαίας Tugberk Imamoglu, που είχε αναχωρήσει από το Ακέντενιζερεγλί με προορισμό το Καραντινιζερέγλι.

Μετά τη σύγκρουση, στην περιοχή κινητοποιήθηκαν πολυάριθμες μονάδες της Ακτοφυλακής, καθώς και δυνάμεις της Διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο της Ακτοφυλακής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατή η επικοινωνία με το Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του, ενώ δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση των ναυτικών.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο τη στιγμή της σύγκρουσης κατευθυνόταν προς τη Μαύρη Θάλασσα.

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