COSCO: Βαριές καταγγελίες από τις ΗΠΑ για κατασκοπεία μέσω κρυφού εξοπλισμού σε εμπορικά πλοία

Βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος της κρατικής κινεζικής COSCO SHIPPING διατυπώνουν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι εμπορικά πλοία της εταιρείας αξιοποιούνται για τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών προς όφελος του Πεκίνου.

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμά του το Reuters, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, σε πλοία της COSCO έχει τοποθετηθεί προηγμένος και συγκαλυμμένος εξοπλισμός συλλογής πληροφοριών σημάτων (SIGINT), ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, δεν περιλαμβάνεται στον τυπικό εξοπλισμό επικοινωνιών που χρησιμοποιούν τα εμπορικά πλοία.

Κατά τους ίδιους αξιωματούχους, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός φέρεται να μπορεί να υποκλέπτει και να καταγράφει σήματα από πλοία και αεροσκάφη που βρίσκονται κοντά στις αμερικανικές ακτές, αλλά και σε περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας. Στο επίκεντρο της φερόμενης δραστηριότητας βρίσκονται οι στρατιωτικές επικοινωνίες, η εξέλιξη των τεχνολογιών κρυπτογράφησης, καθώς και η παρακολούθηση στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών που εξυπηρετούν τόσο εμπορικούς όσο και στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, υποστηρίζουν ακόμη ότι οι δεσμοί της COSCO με τον κινεζικό κρατικό μηχανισμό πληροφοριών εκτείνονται σε βάθος δεκαετιών. Όπως ισχυρίζονται, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για θαλάσσια αναγνώριση, έγκαιρη προειδοποίηση για την κινητικότητα ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και για την ενίσχυση της κινεζικής θέσης σε περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εδαφικές ή θαλάσσιες διαμάχες.

Παρά τη σοβαρότητα των ισχυρισμών, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τεχνικά στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα πλοία, ούτε αποκάλυψαν τον τύπο ή τον κατασκευαστή του εξοπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιείται. Παράλληλα, δεν διευκρίνισαν σε ποια ταξίδια ή σε ποια λιμάνια πραγματοποιήθηκε η υποτιθέμενη συλλογή πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σοβαρή αμερικανική αξιολόγηση σε επίπεδο ασφάλειας και όχι ως επιβεβαιωμένη υπόθεση κατασκοπείας.

Η COSCO δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό των καταγγελιών. Αντίθετα, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας «εντελώς αβάσιμη» την αμερικανική εκδοχή.

Οι νέες καταγγελίες έρχονται σε ένα ήδη φορτισμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Τον Ιανουάριο του 2025, το αμερικανικό Πεντάγωνο είχε εντάξει την COSCO στη λίστα του άρθρου 1260H, η οποία περιλαμβάνει εταιρείες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονται με τον κινεζικό στρατιωτικό μηχανισμό.

Η συγκεκριμένη ένταξη δεν συνιστά πλήρεις οικονομικές κυρώσεις, συνεπάγεται όμως περιορισμούς στις αμερικανικές κρατικές προμήθειες και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη φήμη και στις διεθνείς συνεργασίες μιας εταιρείας.

Στην επικαιροποιημένη τεκμηρίωση του Ιουνίου, το Πεντάγωνο αναφέρει ότι η COSCO βρίσκεται υπό άμεσο έλεγχο της κινεζικής κρατικής επιτροπής SASAC, ότι ενεργεί επισήμως για λογαριασμό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και ότι εντάσσεται στο κινεζικό μοντέλο «στρατιωτικο-πολιτικής σύντηξης».

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη για την καταγγελία περί εγκατάστασης κρυφού εξοπλισμού συλλογής πληροφοριών σε εμπορικά πλοία της COSCO.

Η υπόθεση αναμένεται, παρ' όλα αυτά, να δώσει νέα διάσταση στη γεωπολιτική συζήτηση για την παρουσία κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων σε στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκές λιμενικές υποδομές.

Ο Πειραιάς αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου ασιατικών φορτίων στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η γεωγραφική του θέση τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για το ΝΑΤΟ και τις αμερικανικές στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον εντός του Σεπτεμβρίου. Στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν ζητήματα όπως η ασφάλεια, το εμπόριο και η παρουσία κινεζικών εταιρειών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση είχε προχωρήσει στον σχεδιασμό λιμενικών τελών για κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η COSCO. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα μέτρα ανεστάλησαν επισήμως από τις 10 Νοεμβρίου 2025 για διάστημα ενός έτους, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–Κίνας.