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Ιράν: Υπερδεξαμενόπλοιο στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε δύο νάρκες στο Ορμούζ
Ειδήσεις
09:36 - 31 Αυγ 2026

Ιράν: Υπερδεξαμενόπλοιο στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε δύο νάρκες στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι πλοίο προσέκρουσε σε θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια «παράνομης» απόπειρας να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο.  

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο πειρατής που επιχειρούσε να πάρει την παράνομη οδό νότια των στενών του Ορμούζ τυλίχθηκε σε τεράστιες φλόγες αφού προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες και έχει ακινητοποιηθεί πλήρως», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης έρχεται μία ημέρα μετά τα πλήγματα που πραγματοποίησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν, στο νησί Λαράκ. Οι ΗΠΑ είχαν αιτιολογήσει τις επιθέσεις επικαλούμενες την παρουσία ιρανικών δυνάμεων, οι οποίες προετοιμάζονταν «να εξαπολύσουν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν διαβεβαιώσει ότι έχουν «ολοκληρώσει την αποναρκοθέτηση των διεθνών οδών ναυσιπλοΐας».

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