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Ματσάδο για την πετρελαϊκή συμφωνία Βενεζουέλας-ΗΠΑ: Ποιος υπογράφει; Τι ακριβώς υπογράφεται;
Ειδήσεις
21:45 - 03 Σεπ 2026

Ματσάδο για την πετρελαϊκή συμφωνία Βενεζουέλας-ΗΠΑ: Ποιος υπογράφει; Τι ακριβώς υπογράφεται;

Reporter.gr Newsroom
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Η Βενεζουέλα χρειάζεται περισσότερα από κεφάλαια για να προχωρήσει στην ανοικοδόμησή της και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη προϋποθέτει σταθερούς θεσμούς και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, υποστήριξε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σχολιάζοντας τη νέα πετρελαϊκή συμφωνία της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τοποθέτησή της έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προβλέπει διευρυμένο ρόλο των ΗΠΑ στην αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία ξεπερνούν τα 65 δισ. βαρέλια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκτιμά ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει στη χώρα έσοδα περίπου 209 δισ. δολαρίων σε βάθος 25 ετών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Βενεζουέλα υπέγραψε συμφωνίες με τις πετρελαϊκές εταιρείες Chevron και Eni για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη χώρα, ενώ συμφωνία υπήρξε και με τη GE Vernova, με αντικείμενο την ενίσχυση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.

«Χρειάζονται περισσότερα από χρήματα»

Η Ματσάδο χαρακτήρισε τον πετρελαϊκό τομέα μόνο ένα μέρος της ευρύτερης προσπάθειας που, όπως υποστηρίζει, απαιτείται για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας.

«Ο πετρελαϊκός τομέας αποτελεί ένα μέρος του τεράστιου εύρους ανοικοδόμησης που πρέπει να κάνουμε στη Βενεζουέλα. Απαιτούνται κολοσσιαίες επενδύσεις, όμως χρειάζονται περισσότερα από χρήματα», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη Ματσάδο, η συμφωνία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Η ίδια έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση και διατήρηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας τη λειτουργία σταθερών θεσμών και την ύπαρξη κυβέρνησης που θα έχει προκύψει από εκλογική διαδικασία.

«Αυτή είναι η μοναδική και αληθινή εγγύηση επιτυχίας και σταθερότητας για κάθε επένδυση μεγάλης κλίμακας», υποστήριξε.

Τα ερωτήματα για τους όρους της συμφωνίας

Παράλληλα, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας και τη διαδικασία μέσω της οποίας αυτή καταρτίστηκε.

Η Ματσάδο δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την αντίδραση που προκαλεί σε μέρος της κοινωνίας η συμφωνία και αναφέρθηκε σε αισθήματα «θλίψης» και «οργής», υποστηρίζοντας ότι λαμβάνονται αποφάσεις για τους φυσικούς πόρους της χώρας χωρίς επαρκή συμμετοχή του λαού.

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε σειρά ερωτημάτων, μεταξύ άλλων για το ποιος υπέγραψε τη συμφωνία, ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενό της, ποιος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και ποιος παρέχει τις σχετικές εγγυήσεις.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο ορυκτός και πετρελαϊκός πλούτος της Βενεζουέλας ανήκει στον λαό της χώρας και όχι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε ένα «παράνομο καθεστώς».

Την ίδια ώρα, πάντως, η Ματσάδο αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως βασικό εταίρο για τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται αμερικανική συνεργασία προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τη στρατηγική σημασία των πετρελαϊκών της πόρων.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, δηλώνοντας ότι «οι εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα βρίσκονται σήμερα στο Μιραφλόρες», δηλαδή στο προεδρικό μέγαρο του Καράκας.

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