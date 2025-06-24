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Πετρέλαιο: Νέα «βουτιά» μετά την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση πυρός Ιράν-Ισραήλ
Εμπορεύματα
09:22 - 24 Ιουν 2025

Πετρέλαιο: Νέα «βουτιά» μετά την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση πυρός Ιράν-Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Πτώση έως και 4% σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου το πρωί της Τρίτης (24/6), αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως υπάρχει συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Από το βράδυ της Δευτέρας (23/6) οι τιμές του πετρελαίου είχαν πάρει την κατηφόρα, καθώς εκτιμήθηκε πως η επίθεση του Ιράν στο Κατάρ θα φέρει αποκλιμάκωση της έντασης. Έτσι, το πρωί της Τρίτης (24/6), όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία υπήρξε νέα βουτιά στις τιμές.

Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 3,93% στα 68,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει πτώση 4.12% φθάνοντας στα 65,69 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα αργού πετρελαίου του ΟΠΕΚ και η υποχώρηση των εντάσεων θα του επιτρέψει να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο, αποτρέποντας τις διαταραχές του εφοδιασμού - έναν σημαντικό παράγοντα για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 10:28
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