«Έσπασε» το φράγμα των $4.300 ο χρυσός – Εβδομαδιαίες απώλειες 3% για το πετρέλαιο

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 4.300 δολάρια την ουγγιά την Παρασκευή (17/10), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το Δεκέμβριο του 2008, καθώς η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, οδήγησαν τους επενδυτές να στραφούν προς το μέταλλο που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.

Αυτή τη στιγμή, ο χρυσός βρίσκεται στα 4.352,35 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 1,10%. Νωρίτερα είχε φτάσει στα 4.378,69 δολάρια.

Ο χρυσός αναμένεται να σημειώσει άνοδο περίπου 8,1% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, ο χρυσός ήταν προσωρινά σε πορεία για τη μεγαλύτερη άνοδο από το Σεπτέμβριο του 2008, όταν η κατάρρευση της Lehman Brothers πυροδότησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

«Με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα, το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ευνοϊκό για το χρυσό», δήλωσε ο Alexander Zumpfe, έμπορος πολύτιμων μετάλλων στην Heraeus Metals Germany και πρόσθεσε: «Είναι πιθανή μια βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση, δεδομένων των συνθηκών υπεραγοράς». Από τεχνική άποψη, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) του χρυσού βρίσκεται στο 88, υποδηλώνοντας ότι το μέταλλο είναι υπεραγορασμένο.

Ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γουόλερ, εξέφρασε την υποστήριξή του για μια άλλη μείωση των επιτοκίων. Οι επενδυτές αναμένουν μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 29-30 Οκτωβρίου και μια άλλη μείωση το Δεκέμβριο.

Ο χρυσός, ένα παραδοσιακό μέσο αντιστάθμισης έναντι της αβεβαιότητας και του πληθωρισμού που ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 66% φέτος, ωθούμενος από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, τις αγορές των κεντρικών τραπεζών, την αποδολαριοποίηση και τις ισχυρές εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).

«Πιστεύω ότι οι ανθεκτικές και τεράστιες ροές ETF ωθούν τις τιμές προς τα πάνω», δήλωσε ο Michael Haigh, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας εμπορευμάτων στη Societe Generale.

Προς εβδομαδιαίες απώλειες το πετρέλαιο

Αντίθετα, το πετρέλαιο σημειώνει πτώση την Παρασκευή (17/10), ενώ βαδίζει προς εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 3%, μετά την πρόβλεψη της ΔΟΕ για αυξανόμενη υπερπροσφορά και τη συμφωνία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν ξανά για να συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο, σημειώνουν πτώση κατά 1,10% στα 60,39 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, υποχωρεί κατά 1,06% στα 56,84 δολάρια.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη (16/10) να πραγματοποιήσουν άλλη μια σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη. Η έκπληξη ήρθε καθώς ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πήγαινε σήμερα στο Λευκό Οίκο για να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Tomahawk, ενώ η Ουάσιγκτον πίεζε την Ινδία και την Κίνα να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Τώρα που αναμένεται να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία μπορεί να χαλαρώσει. Αν είναι έτσι, αυτό θα πρέπει να ωθήσει τις τιμές προς τα κάτω», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM. Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και η απειλή δευτερογενών κυρώσεων σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Ινδία και η Κίνα, έθεσαν ένα κατώτατο όριο στην αγορά, αλλά αυτό θα μπορούσε τώρα να αλλάξει, πρόσθεσε ο Varga.

Η πτώση αυτής της εβδομάδας οφειλόταν, επίσης, εν μέρει στις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίες ενίσχυσαν τις ανησυχίες για οικονομική επιβράδυνση και μείωση της ζήτησης ενέργειας. «Αυτό καταστρέφει την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Jorge Montepeque, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group. Ακόμα, ο Montepeque δήλωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα επηρεαστεί γρήγορα.

Επιπλέον, οι τιμές επηρεάστηκαν από τις προβλέψεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας για αύξηση της υπερπροσφοράς το 2026. Η Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια σε 423,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 288.000 βαρελιών.

Η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των αποθεμάτων αργού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χαμηλότερη χρήση των διυλιστηρίων, καθώς τα διυλιστήρια εισέρχονται σε φθινοπωρινή αναστροφή. Τα στοιχεία έδειξαν, επίσης, αύξηση της αμερικανικής παραγωγής σε 13,636 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Απώλειες για φυσικό αέριο και εμπορεύματα

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευής, το φυσικό αέριο σημειώνει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,565% στα 32.195 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, το ασήμι κινείται πτωτικά κατά 0,89% στα 52,830 δολάρια η ουγγιά. Το μέταλλο αναμένεται να σημειώσει εβδομαδιαία άνοδο 7,3%. Ακόμα, ο χαλκός χάνει 1,37% και βρίσκεται στα 4.9355 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο χάνει 0,06% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1695 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,01% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3432 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,09% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8706 βρετανική λίρα ανά ευρώ.