Ραντεβού Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Ο Ζελένσκι χτυπά την πόρτα του Λευκού Οίκου

Μία τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας άνω της μίας ώρας, την οποία και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν «εποικοδομητική», φαίνεται να ανοίγει νέο κεφάλαιο στις αμερικανορωσικές σχέσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με στόχο –όπως δήλωσαν– να διερευνήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνομιλία έλαβε χώρα μόλις μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος συναντάται σήμερα (17/10) στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζοντας πως η πρόσφατη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα ενδέχεται να δείξει τον δρόμο για κατάπαυση του πυρός και στην Ουκρανία.

Already in Washington.



Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

«Μεγάλη πρόοδος» και «ευγνωμοσύνη στη Μελάνια»

«Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε στη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις προοπτικές εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας «μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Πούτιν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μελάνια Τραμπ για τη συμβολή της σε ανθρωπιστικές δράσεις υπέρ των παιδιών, τονίζοντας ότι «οι πρωτοβουλίες αυτές θα συνεχιστούν».

Προετοιμασία μέσω αντιπροσωπειών – Επικεφαλής ο Μάρκο Ρούμπιο

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη σύσταση ειδικών αντιπροσωπειών που θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση στη Βουδαπέστη.

Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ οι συνομιλίες των ομάδων εργασίας αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της επόμενης εβδομάδας. Η ακριβής ημερομηνία και το πλαίσιο της συνάντησης θα καθοριστούν τις επόμενες ημέρες, με την Ουγγαρία –υπό τον Βίκτορ Όρμπαν– να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:11 PM EST 10/16/25



I have just concluded my telephone conversation with President Vladimir Putin, of Russia, and it was a very productive one. President Putin congratulated me and the United States on the Great Accomplishment of Peace in the… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 16, 2025

Απειλές και επιφυλάξεις για τους πυραύλους Tomahawk

Παρά το θετικό κλίμα, η Μόσχα φρόντισε να διαμηνύσει τις ανησυχίες της σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ο Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι μια τέτοια κίνηση «θα έπληττε την ειρηνευτική διαδικασία και τις σχέσεις Ρωσίας–ΗΠΑ», αν και «δεν θα άλλαζε τις στρατιωτικές ισορροπίες».

Στην Ουάσιγκτον, η συζήτηση για πιθανή έγκριση πώλησης των πυραύλων βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον Ζελένσκι να προσβλέπει σε θετική απόφαση. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ «φρέναρε» τις ουκρανικές προσδοκίες, επιμένοντας πρώτα στην εξάντληση των διπλωματικών περιθωρίων.

Σκιά αποκλεισμού του Ζελένσκι

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση του Τραμπ δεν γίνεται καμία αναφορά σε ενδεχόμενη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου στη συνάντηση της Βουδαπέστης.

Ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε απλώς ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι «τα αποτελέσματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πούτιν».

Ο αποκλεισμός του Κιέβου από τις συνομιλίες έχει ήδη προκαλέσει επικρίσεις, όπως και στο προηγούμενο ραντεβού Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν απέφερε χειροπιαστά αποτελέσματα.

Στο βάθος, μια «ειρήνη» με πολλές προϋποθέσεις

Η Μόσχα έκανε λόγο για μια «σημαντική, θετική και παραγωγική» συνομιλία, με τον Ρώσο διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμίτριεφ να δηλώνει ότι «υπάρχουν σαφή επόμενα βήματα».

Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα, διπλωματικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η συνάντηση στη Βουδαπέστη ενδέχεται να αποτελέσει περισσότερο μια συμβολική κίνηση επαναπροσέγγισης παρά μια πραγματική ειρηνευτική πρωτοβουλία. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, χωρίς ωστόσο απτά αποτελέσματα.

Το βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ επιχειρεί να τοποθετήσει εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία — αυτή τη φορά, με τον ίδιο σε ρόλο ειρηνοποιού και μεσολαβητή ανάμεσα σε δύο αντιπάλους που, όπως φαίνεται, παραμένουν βαθιά καχύποπτοι.