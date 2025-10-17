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Καμμένος: Θετικός για Τσίπρα, Καρυστιανού και επάνοδο του στην πολιτική - Είμαι στο παρά πέντε να επιστρέψω
Πολιτική
13:10 - 17 Οκτ 2025

Καμμένος: Θετικός για Τσίπρα, Καρυστιανού και επάνοδο του στην πολιτική - Είμαι στο παρά πέντε να επιστρέψω

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, σε συνέντευξή του στο OPEN, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να είχε ιδρύσει νέο κόμμα από το 2019, καθώς η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, «τραγική».

«Υπήρχαν αρκετές φωνές που του έκαναν τον βίο αβίωτο», ανέφερε ο κ. Καμμένος, σημειώνοντας παράλληλα ότι ποτέ δεν ακολούθησε τον κ. Τσίπρα λόγω της ιδιότητάς του ως αρχηγού των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Σε ενδεχόμενο επανεμφάνισης στην ενεργό πολιτική, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι θα συνομιλούσε με τον Τσίπρα για τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας, επισημαίνοντας: «Υπάρχουν δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι που δεν καλύπτονται ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε όλοι μαζί του, δεν υπάρχει κάποιος που να εμπνέει κυβερνησιμότητα».

Θετική στάση προς τη Μαρία Καρυστιανού

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε θετική γνώμη για τη Μαρία Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι εάν τελικώς αποφασίσει να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική, δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της κανέναν εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού συστήματος.

«Θα την ψήφιζα. Δεν θα της έκανε κακό να πάω μαζί της, μου αποπνέει ένα αίσθημα δικαιοσύνης που λείπει», τόνισε.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωπικής επιστροφής στον πολιτικό στίβο, αν και χωρίς να προσδιορίζει τον τρόπο εμπλοκής του. «Είμαι στο παρά πέντε της επιστροφής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να δρα είτε προσωπικά είτε μέσω της συζύγου του, εφόσον η στρατηγική στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή ατζέντας τύπου Τραμπ.

«Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, η σύζυγός μου παράδειγμα γιατί παλεύει στα δικαστήρια, θα μπορούσε να εμπλακεί εκείνη. Η πολιτική έχει ημερομηνία λήξης», σημείωσε.

Το σενάριο με τον Αντώνη Σαμαρά

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε επίσης στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, εκφράζοντας επιφυλάξεις για ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον τελευταίο. «Ο Σαμαράς πάει να παραπλανήσει ακόμη μια φορά τον κόσμο της δεξιάς και να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του οφίτσια. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κατέβω στον πολιτικό στίβο», δήλωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 13:17
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