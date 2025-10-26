Χρυσός: Νέα εκτόξευση «βλέπει» η JPMorgan: Στα $5.000 το 2026 & $6.000 έως το 2028

Η ισχυρή ζήτηση, οι μειώσεις επιτοκίων και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα ωθούν τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου σε νέα ιστορικά υψηλά. Η JP Morgan προβλέπει ότι η τιμή του πολύτιμου μετάλλου θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 5.056 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να φτάσει ακόμη και τα 6.000 δολάρια έως το 2028.

Η πρόβλεψη αυτή της JPMorgan, που προέρχεται από την ομάδα στρατηγικής εμπορευμάτων της αμερικανικής τράπεζας, στηρίζεται σε ένα μείγμα παραγόντων: ισχυρή επενδυτική ζήτηση, συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ισχυρή ζήτηση και κύκλος μείωσης επιτοκίων

Η Νατάσα Κάνεβα, επικεφαλής στρατηγικής για τις παγκόσμιες πρώτες ύλες στην JP Morgan, τόνισε ότι ο χρυσός παραμένει «η μεγαλύτερη πεποίθηση της τράπεζας για το έτος», καθώς η αγορά μπαίνει σε κύκλο μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

«Ο συνδυασμός του κύκλου μείωσης των επιτοκίων, των ανησυχιών για στασιμοπληθωρισμό και της αναζήτησης αντιστάθμισης απέναντι στην υποτίμηση του δολαρίου υποστηρίζει την ανοδική πορεία του χρυσού», δήλωσε ο Γκρέγκορι Σίαρερ, επικεφαλής στρατηγικής βασικών και πολύτιμων μετάλλων της JP Morgan.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και διαφοροποίηση του δολαρίου

Η τράπεζα επισημαίνει ότι η συνεχής αγορά χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δυναμική των τιμών. Παράλληλα, η JP Morgan απορρίπτει το σενάριο μιας «αποδολαριοποίησης», ερμηνεύοντας την αυξημένη ζήτηση για χρυσό ως μια στρατηγική διαφοροποίησης των ξένων κατόχων αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων.

Με άλλα λόγια, οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια δεν εγκαταλείπουν το δολάριο, αλλά αναζητούν ισορροπία μέσω της αύξησης των αποθεμάτων τους σε χρυσό.

Η τρέχουσα εικόνα της αγοράς

Η τιμή spot του χρυσού έχει καταρρίψει σειρά ιστορικών ρεκόρ μέσα στο 2025, αγγίζοντας τα 4.381,21 δολάρια ανά ουγγιά, επίπεδο που αντιπροσωπεύει αύξηση σχεδόν 57% από την αρχή του έτους. Πρόκειται για τη δυνατότερη ετήσια απόδοση από το 1979, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.

Η JP Morgan θεωρεί ότι η πρόσφατη ενοποίηση της αγοράς είναι υγιής και αναμενόμενη, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν την ταχεία άνοδο των προηγούμενων μηνών. «Είναι φυσιολογικό να υπάρχει δισταγμός μετά από τόσο έντονη άνοδο, όμως, η τάση παραμένει ανοδική», σημειώνει η Κάνεβα.

Για τους επενδυτές, η πρόβλεψη της JP Morgan λειτουργεί ως ισχυρό μήνυμα υπέρ της διαφοροποίησης και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Ο χρυσός, παραδοσιακά συνδεδεμένος με την προστασία από τον πληθωρισμό και τη νομισματική αστάθεια, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό αντίβαρο σε χαρτοφυλάκια που βασίζονται σε μετοχές ή ομόλογα.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις παραμένουν αναπόφευκτες και ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την πορεία των επιτοκίων, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Οι προοπτικές έως το 2028

Με την JPMorgan να διατηρεί στόχο τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026 και 6.000 δολάρια έως το 2028, το πολύτιμο μέταλλο φαίνεται έτοιμο να εισέλθει σε μια νέα περίοδο ισχυρής απόδοσης.

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, ο χρυσός θα μπορούσε να καταγράψει το υψηλότερο ιστορικό επίπεδο όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό του ρόλο ως παγκόσμιο αποθεματικό αξίας.