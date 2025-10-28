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Πετρέλαιο: Πτωτικό σερί με το βλέμμα στις σινοαμερικανικές συνομιλίες και τον OPEC+
Εμπορεύματα
15:55 - 28 Οκτ 2025

Πετρέλαιο: Πτωτικό σερί με το βλέμμα στις σινοαμερικανικές συνομιλίες και τον OPEC+

Reporter.gr Newsroom
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Το πτωτικό σερί τις αγορές εμπορευμάτων συνεχίζεται, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την επίδραση των αμερικανικών κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και το πιθανό σχέδιο του OPEC+ για αύξηση της παραγωγής.  

Έτσι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 1,09% στα 64,18 δολάρια το βαρέλι και τα αμερικανικά futures του αργού (WTI) χάνουν 1,27% στα 60,52 δολάρια το βαρέλι.

Στα ενδιαφέροντα της ημέρας, το σχόλιο της ANZ στο σημερινό ενημερωτικό της δελτίο πως οι επενδυτές σταθμίζουν την πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας και τις ευρύτερες προοπτικές για την προσφορά.

Η επιπτώσεις των κυρώσεων στις ρωσικές εταιρείες

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, το πετρέλαιο κατέγραψε το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο άλμα του από τον Ιούνιο, αντιδρώντας στην απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του κυρώσεις σχετικές με την Ουκρανία στη Ρωσία, στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να εξετάζουν πόσο αποτελεσματικές μπορεί να αποδειχθούν αυτές οι κυρώσεις.

«Η αγορά πετρελαίου συνεχίζει να συζητά εάν οι τελευταίες κυρώσεις θα επηρεάσουν τις ρωσικές εξαγωγές ή όχι, με τους συμμετέχοντες να μειώνουν κάπως το ασφάλιστρο κινδύνου προσφοράς που είχε ενσωματωθεί την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε την Τρίτη ότι η επίδραση των κυρώσεων σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες θα είναι περιορισμένη, λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Μετά τις αμερικανικές κυρώσεις, η Lukoil, η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα πουλήσει τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία — την πιο σημαντική ενέργεια μέχρι στιγμής από ρωσική εταιρεία μετά τις δυτικές κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, ινδικά διυλιστήρια δεν έχουν κάνει νέες παραγγελίες για ρωσικό πετρέλαιο από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις, αναμένοντας διευκρινίσεις από την κυβέρνηση και τους προμηθευτές, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters την Τρίτη (28/10).

Ενδεχόμενη αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+

Ο OPEC+, που περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και συμμάχους όπως η Ρωσία, τείνει προς μία ακόμη ήπια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, τις οποίες επικαλείται το Reuters. Σημειώνεται πως ο OPEC+, αφού περιόριζε την παραγωγή επί αρκετά χρόνια για να στηρίξει την αγορά, άρχισε να αντιστρέφει αυτές τις περικοπές τον Απρίλιο.

Το βλέμμα στραμμένο στην ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης το ενδεχόμενο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας – των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο – με τον Τραμπ και τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Το Πεκίνο ελπίζει ότι η Ουάσιγκτον θα συναντήσει την Κίνα «στα μισά του δρόμου» για να «προετοιμάσει το έδαφος για επαφές υψηλού επιπέδου» μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα.

Ανεβαίνει το φυσικό αέριο – Απώλειες κοντά στο 2% για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο ενισχύεται, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κερδίζουν γύρω στο 1% αγγίζοντας τα 31,715 δολάρια η μεγαβατώρα.

Ο χρυσός, ωστόσο, συντονίζεται με το πτωτικό κλίμα και χάνει 1,85% στα 3.945 δολάρια, ενώ το ασήμι διατηρεί το πρόσημο, ανεβαίνοντας (με +0,35%) στα 46,965 δολάρια. Όσο για τον χαλκό, χάνει 0,92% πέφτοντας στα 5,1240 δολάρια.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,05% σε σχέση με το ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,1638 δολάριο/ευρώ, ενώ η βρετανική λίρα ενισχύεται κατά 0,62% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,3250 δολάριο/στερλίνα.

Τέλος, η λίρα Αγγλίας καταγράφει απώλειες έναντι του ευρώ και έτσι η ισοτιμία είναι 0,8781στερλίνα/ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2025 - 15:59
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