Πετρέλαιο: Ανοδικές τάσεις λόγω ανησυχιών για Ιράν και συμφωνιών στη Βενεζουέλα

Οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζονται με αυξητικές τάσεις την Παρασκευή 9/1, καθώς η αγορά ανησυχεί για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή του Ιράν και για την αβεβαιότητα γύρω από την προμήθεια από τη Βενεζουέλα.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονται κατά 0,84%, στα 62,51 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 0,87%, στα 58,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Και τα δύο βασικά benchmarks είχαν ήδη αυξηθεί περισσότερο από 3% την Πέμπτη, μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες πτώσης. Για την εβδομάδα, το Brent εμφανίζει άνοδο περίπου 2,8%, ενώ το WTI κερδίζει 1,5%.

Ο Ole Hansen, επικεφαλής ανάλυσης εμπορευμάτων στη Saxo Bank, δήλωσε: «Οι διαδηλώσεις στο Ιράν φαίνεται να αποκτούν ορμή, με αποτέλεσμα η αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή».

Οι κοινωνικές αναταραχές στο Ιράν, ένας από τους κύριους παραγωγούς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, και η ανησυχία για την επέκταση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή με πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικά γραφεία για να συζητήσει συμφωνίες εξαγωγών της Βενεζουέλας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από τη Βενεζουέλα να δώσει πλήρη πρόσβαση στον αμερικανικό τομέα πετρελαίου, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον θα ελέγχει τις πωλήσεις και τα έσοδα του κρατικού πετρελαϊκού οργανισμού PDVSA επ’ αόριστον.

Μεγάλες εταιρείες όπως η Chevron Corp, καθώς και διεθνείς εταιρείες trading όπως η Vitol και η Trafigura, ανταγωνίζονται για συμφωνίες που θα τους επιτρέψουν να εμπορευτούν μέχρι 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία η PDVSA έχει συγκεντρώσει σε αποθήκες εν μέσω ενός αυστηρού εμπάργκο που περιλάμβανε και τέσσερις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων.

Η Tina Teng, στρατηγική αναλύτρια της Moomoo ANZ, τόνισε: «Η αγορά θα επικεντρωθεί στο αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες για το πώς το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα πωληθεί και παραδοθεί».

Στο Ιράν, αναφέρθηκε εθνικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο την Πέμπτη, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πόλεις όπως η Τεχεράνη, το Mashhad και το Isfahan λόγω των οικονομικών δυσκολιών.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε την εκτόξευση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik εναντίον στόχων στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης της υποδομής που υποστηρίζει τη στρατιωτική-βιομηχανική δυναμικότητα της χώρας.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, οι αναλυτές της αγοράς σημειώνουν ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, γεγονός που ενδεχομένως περιορίζει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση των κινδύνων στο Ιράν, η ανάκαμψη πιθανότατα θα είναι περιορισμένη και δύσκολα θα διατηρηθεί.

Άνοδος για το φυσικό αέριο – Νέο ράλι για το ασήμι

Το φυσικό αέριο παρουσιάζεται σε άνοδο, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 1,069% στα 27,550 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, τα μέταλλα επανακάμπτουν, ενώ το ασήμι κάνει νέο ράλι. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,42% στα 4.479,51 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι σημειώνει μεγάλη άνοδο 3,11% στα 77,465 δολάρια η ουγγιά ξεπερνώντας τις χθεσινές μεγάλες απώλειες, ενώ και ο χαλκός σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο 1,67% στα 5,8935 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται δυναμωμένο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1646 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα χάνει 0,19% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στα 1,3409 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,09% με την ισοτιμία στη 0.8686 βρετανική λίρα ανά ευρώ.