Το πετρέλαιο εκτοξεύεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέρχονται στις εχθροπραξίες

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν σημαντική άνοδο στις αγορές την Τετάρτη 29/7, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε εκ νέου μετά την επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων και τις απαντητικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον θέσεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στο Ιράκ.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύονται κατά 4,54% στα 85,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν άνοδο 4,72% στα 83,01 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στην πλατφόρμα Χ, «οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, σε μια προσπάθεια αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον «πολλαπλών τρομοκρατικών εγκαταστάσεων εφοδιαστικής υποστήριξης και αποθήκευσης όπλων» στην ανατολική πλευρά του Ιράκ, σύμφωνα με την CENTCOM. Οι επιθέσεις αυτές αποτέλεσαν απάντηση σε περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones τις τελευταίες τρεις ημέρες από οργανώσεις που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Νέες ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα και τις προμήθειες

Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Maritime Trade Operations) ανακοίνωσε ότι κατέγραψε «ύποπτη δραστηριότητα» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, η υπηρεσία ανέφερε ότι ο κυβερνήτης ενός δεξαμενόπλοιου άκουσε έκρηξη κατά τη διέλευσή του από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Η σχετική προειδοποίηση εκδόθηκε την Τρίτη, ενώ το περιστατικό είχε καταγραφεί μία ημέρα νωρίτερα.

Παράλληλα, οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Ο Bjorn Vang Jensen, εκτελεστικός σύμβουλος βιομηχανίας στη Xeneta, δήλωσε στο CNBC ότι πιθανές επιθέσεις των Χούθι σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και λιμάνια πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις ενεργειακές ροές στην περιοχή.

Στο επίκεντρο και η Fed

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύθηκε περαιτέρω από τη στάση του προέδρου της Federal Reserve, Kevin Warsh, ο οποίος υιοθέτησε πιο επιθετικό τόνο στην πρώτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας υπό την ηγεσία του.

Οι επενδυτές παραμένουν διχασμένοι ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια, η οποία αναμένεται την Τετάρτη, με τις αγορές να αξιολογούν τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών ενέργειας στον πληθωρισμό.

Σημαντική άνοδος για φυσικό αέριο και χρυσό

Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά futures Αυγούστου να εμφανίζουν κέρδη 3,738% στα 59,895 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,17% στα 4.031,85 δολάρια, ενώ το ασήμι κερδίζει κατά 0,62% στα 57,885 δολάρια. Τέλος, ο χαλκός σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,64% στα 6,3188 δολάρια.

Όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει οριακά 0,03% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,1387 δολάριο προς ευρώ. Την ίδια ώρα, το δολάριο εμφανίζεται χωρίς κέρδη ή απώλειες έναντι της λίρας Αγγλίας, με την ισοτιμία στο 1,3293 δολάριο/λίρα, ενώ η στερλίνα κερδίζει κατά 0,02% προς το ευρώ, με την ισοτιμία στο 0,8566 λίρα προς ευρώ.