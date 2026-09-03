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Σήμα κινδύνου από την Ολλανδία: Αποσύρει 86 τόνους αποθεμάτων χρυσού από ΗΠΑ και Καναδά
Εμπορεύματα
10:49 - 03 Σεπ 2026

Σήμα κινδύνου από την Ολλανδία: Αποσύρει 86 τόνους αποθεμάτων χρυσού από ΗΠΑ και Καναδά

Reporter.gr Newsroom
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Η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) μετέφερε περίπου 86 τόνους χρυσού από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης ενόψει της «αυξανόμενης γεωπολιτικής αναταραχής».

Όπως μεταδίδει το CNBC, λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των αποθεμάτων χρυσού της κεντρικής τράπεζας που φυλάσσονταν στη Νέα Υόρκη και την Οτάβα μεταφέρθηκε στο Λονδίνο μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η DNB.

Ο χρυσός που μεταφέρθηκε φυλάσσεται πλέον στην Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς ο χρυσός που αποθηκεύεται εκεί πληροί τα διεθνή πρότυπα για το εμπόριο και αναγνωρίζεται ως «ο πιο εύκολα διαπραγματεύσιμος χρυσός στον κόσμο», ανέφερε η DNB, προσθέτοντας ότι η κίνηση ενισχύει την «ετοιμότητα σε περίπτωση κρίσης».

Αντίθετα, η DNB σημείωσε ότι οι ράβδοι χρυσού που φυλάσσονται στις ΗΠΑ και τον Καναδά δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο γρήγορα και άμεσα σε μια κρίση.

«Με αυτή τη μετεγκατάσταση, βελτιώσαμε τη δυνατότητα άμεσης διαπραγμάτευσης των αποθεμάτων χρυσού μας. Αναμένουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε, όμως πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της DNB, Όλαφ Σλέιπεν.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω ενός εντυπωσιακού ράλι στις τιμές του χρυσού και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, με μια συνολική συμφωνία διευθέτησης να απέχει ακόμη πολύ από το να θεωρείται βέβαιη.

Η τιμή του χρυσού, ο οποίος θεωρείται παραδοσιακά επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους χρηματοπιστωτικής αβεβαιότητας, έχει αυξηθεί σχεδόν 25% τους τελευταίους 12 μήνες. Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται σήμερα

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