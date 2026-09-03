ifo: Ανεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας στο 1,4%

Η γερμανική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με το ifo Institute να αναβαθμίζει αισθητά τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη, στο 1,4% για το 2026 και στο 1,2% για το 2027. Η ισχυρότερη δημοσιονομική στήριξη, οι αυξημένες δαπάνες για υποδομές, κλίμα και άμυνα, καθώς και η ώθηση από το εξωτερικό αντισταθμίζουν σε σημαντικό βαθμό τις πιέσεις από το ενεργειακό σοκ.

«Η σημαντική ώθηση από το εξωτερικό και οι αυξημένες δαπάνες στη Γερμανία για υποδομές, το κλίμα και την άμυνα αποτρέπουν μια πιο έντονη επιβράδυνση της οικονομίας λόγω του ενεργειακού σοκ και της χαμηλής στάθμης των ποταμών. Υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις, ιδιαίτερα για τον κλάδο της βιομηχανίας, που βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή κρίση», δήλωσε ο Τίμο Βόλφσμερχεουζερ, επικεφαλής προβλέψεων του ifo. «Η γερμανική οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει».

Σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη, το ifo έχει αυξήσει κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες την εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2026 και κατά 0,4 μονάδες εκείνη για το 2027. Στην αναθεώρηση συνέβαλαν τόσο η επικαιροποίηση των προηγούμενων στοιχείων από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία όσο και η επανεκτίμηση της υποκείμενης δυναμικής της γερμανικής οικονομίας.

Στη νέα πρόβλεψη, οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν την οικονομία – δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική και η εξωτερική ζήτηση – αξιολογούνται ως ισχυρότεροι, ενώ οι επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ εκτιμάται ότι θα είναι ηπιότερες.

Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αναμένεται, ωστόσο, να οδηγήσει σε σημαντική διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το ifo, το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να αυξηθεί από 3% του ΑΕΠ το 2025 σε 4,6% το 2028. Κατά την ίδια περίοδο, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από 62,7% σε 67,9% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το ifo προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 2,8% το 2026 και θα αυξηθεί στο 3% το 2027. Η αποκλιμάκωση προς τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο 2%, αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά το 2028.

«Ο πληθωρισμός που οφείλεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα αναμένεται να υποχωρήσει κατά το υπόλοιπο της περιόδου πρόβλεψης. Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή, ιδιαίτερα για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, είναι πιθανό να αυξηθούν εκ νέου αυτόν τον χειμώνα», ανέφερε ο Βόλφσμερχεουζερ.

Σημείωσε ακόμη ότι, συνολικά, η καταναλωτική δαπάνη παραμένει υποτονική, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού.