Η Fifth Third Bancorp εξαγοράζει την Comerica έναντι $10,9 δισ.

Η Fifth Third Bancorp ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/10) ότι θα εξαγοράσει την περιφερειακή τράπεζα Comerica έναντι 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια συναλλαγή που θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ σε όρους ενεργητικού.

Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα δημιουργηθεί η ένατη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ — με ενεργητικό περίπου 288 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Αυτή η συγχώνευση σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για την Fifth Third, καθώς επιταχύνουμε τη στρατηγική μας για την ενίσχυση της παρουσίας μας σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη και την εμβάθυνση των εμπορικών μας δυνατοτήτων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fifth Third, Tim Spence, σε ένα δελτίο τύπου.

«Η ένωση με την Fifth Third — με τα πλεονεκτήματά της στον τομέα της λιανικής, των πληρωμών και του ψηφιακού — μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την ηγετική μας εμπορική franchise και να εξυπηρετήσουμε περαιτέρω τους πελάτες μας με βελτιωμένες δυνατότητες σε περισσότερες αγορές», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Comerica, Curt Farmer.

Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) σημείωσε άνοδο 1% στις πρώτες συναλλαγές, με την προσδοκία ότι αυτή η συμφωνία θα είναι η αρχή για πολλές άλλες στον τομέα των περιφερειακών τραπεζών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί χαλαρώνουν τους κανονισμούς και τον έλεγχο των εξαγορών.