Βουλή: Εξελέγησαν οι κοσμήτορες και γραμματείς

Κοσμήτορες αναδείχθηκαν οι Βασίλης-Νικόλαος και Ξενοφών Μπαραλιάκος από τη Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών», ενώ από το ΠΑΣΟΚ εξελέγη η Αικατερίνη Καζάνη με 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».
Στις θέσεις των γραμματέων εξελέγησαν οι Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία-Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, Γιώργος Βρεττάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας από τη ΝΔ, επίσης με 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».
Από την αντιπολίτευση, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ) έλαβαν 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών», εξασφαλίζοντας κι εκείνοι την εκλογή τους στη θέση του γραμματέα.