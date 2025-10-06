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Βουλή: Εξελέγησαν οι κοσμήτορες και γραμματείς
Πολιτική
14:33 - 06 Οκτ 2025

Βουλή: Εξελέγησαν οι κοσμήτορες και γραμματείς

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια της Βουλής εξέλεξε τους νέους κοσμήτορες και γραμματείς για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαδικασία με ψηφοφορία.

Κοσμήτορες αναδείχθηκαν οι Βασίλης-Νικόλαος και Ξενοφών Μπαραλιάκος από τη Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών», ενώ από το ΠΑΣΟΚ εξελέγη η Αικατερίνη Καζάνη με 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».

Στις θέσεις των γραμματέων εξελέγησαν οι Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία-Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, Γιώργος Βρεττάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας από τη ΝΔ, επίσης με 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».

Από την αντιπολίτευση, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ) έλαβαν 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών», εξασφαλίζοντας κι εκείνοι την εκλογή τους στη θέση του γραμματέα.

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